FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12784 поста • 856 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Land Rover представил топовую версию спортивного внедорожника Range Rover Sport

Land Rover представил топовую версию спортивного внедорожника Range Rover Sport

Автор:
10 апреля 2024 15:32
Сообщество : Автомир
Метки: Land Rover   Range Rover   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1116
10
Британский бренд представил топовую версию Range Rover Sport, настроенную на трассе Нюрбургринг, что возводит его в категорию самых спортивных внедорожников. Цена опционального пакета Stealth в Великобритании составляет 11 235 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 1,32 млн рублей по текущему курсу).
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Land Rover   Range Rover   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Для кого этот пост ? Для тех 3-5 жителей России которые это купят ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
527
ivandike 21 минуту назад
Норм картошку возить с поля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
417
DuckTales Час назад
Красавчик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1184 поста (1184 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28233



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Какой суровой была природа миллионы лет назад
Какой суровой была природа миллионы лет назад
Необычные истории котиков, которые всю свою жизнь прожили на заводах
Необычные истории котиков, которые всю свою жизнь прожили на заводах
Набирающие популярность в сообществах
"Узнал про камеру, установленную в съёмной квартире": пользователи рассказали, чего боятся больше всего
"Узнал про камеру, установленную в съёмной квартире": пользователи рассказали, чего...
«Красный Жюль Верн» — Григорий Адамов и истоки советской фантастики⁠⁠
«Красный Жюль Верн» — Григорий Адамов и истоки советской фантастики⁠⁠
Антидепрессивные советы
Антидепрессивные советы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#факты#история#забавно#Автовсячина#кот#кино#собака
#животные#автомир#интересно#интересное#аварии#люди#милота#конфликт#позитив#фильм
#Прикол#Юмор#в мире#Россия#ДТП#авто аварии#Реакция#дети#подборка#Китай
Антидепрессивные советы Антидепрессивные советы Range Rover в котором сидела Елизавета II и Барак Обама выставили на продажу Range Rover в котором сидела Елизавета II и Барак Обама выставили на продажу Land Rover Discovery участвовавший в Camel Trophy ушёл с молотка Land Rover Discovery участвовавший в Camel Trophy ушёл с молотка Самый мощный в истории Range Rover Sport SV Самый мощный в истории Range Rover Sport SV 591-сильный Range Rover от ателье Brabus 591-сильный Range Rover от ателье Brabus Тюнеры создали "гипертрак" с внешностью Land Rover Defender Тюнеры создали "гипертрак" с внешностью Land Rover Defender

На что жалуетесь?

Вернуться