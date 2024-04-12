Единственный в мире Buick Exemplar 1 выставили на продажу

Медь, латунь и бронза широко использовались в машинах на заре автомобилестроения, в конце XIX и начале XX века. Затем они были вытеснены более дешёвыми, массовыми и технологичными материалами. Ассоциация производителей меди в 1960-х годах решила напомнить автопрому о своей продукции.



Первый автомобиль на удлинённом шасси Shelby Cobra построили в Италии в 1964 году. Он привлёк внимание, но к росту заказов на медь и латунь не привёл. Спустя несколько лет попытку повторили, создав Exemplar 1, который сейчас и выставлен на продажу.



За основу взяли совершенно новую на тот момент модель Buick Riviera Gran Sport. Проект реализовала фирма Carrozzeria Coggiola из Турина. Она разработала и изготовила абсолютно новый кузов. Из интересных решений — размещённое перед радиаторами и двигателем запасное колесо. Автомобиль показали широкой публике на моторшоу в Нью-Йорке в 1968 году.



Как можно заметить на фотографиях, масса деталей прототипа изготовлена из меди, латуни и бронзы. Это не только внутренний и внешний декор, но и функциональные элементы. В частности, это различные трубки, радиаторы, роторы тормозных механизмов.



К сожалению для авторов проекта, не сработала и вторая попытка заинтересовать автопром. После двухлетнего турне по разным городам США прототип хотели уничтожить. Его спас один из заказчиков, хранивший машину у себя в течение десятилетий. Сейчас, после его смерти и прохождения полной реставрации, она ищет нового владельца.