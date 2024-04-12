Единственный в мире Buick Exemplar 1 выставили на продажу

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На аукцион выставили автомобиль построенный в единственном экземпляре в 1967 году. Машину с лаконичным названием Exemplar 1 отличает широкое применение деталей из меди, латуни и бронзы. До конца торгов остаётся ещё 3 дня, а ставка уже достигла 200 000 долларов или 18,5 миллионов рублей по текущему курсу.
Медь, латунь и бронза широко использовались в машинах на заре автомобилестроения, в конце XIX и начале XX века. Затем они были вытеснены более дешёвыми, массовыми и технологичными материалами. Ассоциация производителей меди в 1960-х годах решила напомнить автопрому о своей продукции.
Первый автомобиль на удлинённом шасси Shelby Cobra построили в Италии в 1964 году. Он привлёк внимание, но к росту заказов на медь и латунь не привёл. Спустя несколько лет попытку повторили, создав Exemplar 1, который сейчас и выставлен на продажу.
За основу взяли совершенно новую на тот момент модель Buick Riviera Gran Sport. Проект реализовала фирма Carrozzeria Coggiola из Турина. Она разработала и изготовила абсолютно новый кузов. Из интересных решений — размещённое перед радиаторами и двигателем запасное колесо. Автомобиль показали широкой публике на моторшоу в Нью-Йорке в 1968 году.
Как можно заметить на фотографиях, масса деталей прототипа изготовлена из меди, латуни и бронзы. Это не только внутренний и внешний декор, но и функциональные элементы. В частности, это различные трубки, радиаторы, роторы тормозных механизмов.
К сожалению для авторов проекта, не сработала и вторая попытка заинтересовать автопром. После двухлетнего турне по разным городам США прототип хотели уничтожить. Его спас один из заказчиков, хранивший машину у себя в течение десятилетий. Сейчас, после его смерти и прохождения полной реставрации, она ищет нового владельца.
Первый автомобиль на удлинённом шасси Shelby Cobra построили в Италии в 1964 году. Он привлёк внимание, но к росту заказов на медь и латунь не привёл. Спустя несколько лет попытку повторили, создав Exemplar 1, который сейчас и выставлен на продажу.
За основу взяли совершенно новую на тот момент модель Buick Riviera Gran Sport. Проект реализовала фирма Carrozzeria Coggiola из Турина. Она разработала и изготовила абсолютно новый кузов. Из интересных решений — размещённое перед радиаторами и двигателем запасное колесо. Автомобиль показали широкой публике на моторшоу в Нью-Йорке в 1968 году.
Как можно заметить на фотографиях, масса деталей прототипа изготовлена из меди, латуни и бронзы. Это не только внутренний и внешний декор, но и функциональные элементы. В частности, это различные трубки, радиаторы, роторы тормозных механизмов.
К сожалению для авторов проекта, не сработала и вторая попытка заинтересовать автопром. После двухлетнего турне по разным городам США прототип хотели уничтожить. Его спас один из заказчиков, хранивший машину у себя в течение десятилетий. Сейчас, после его смерти и прохождения полной реставрации, она ищет нового владельца.
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Не мудрено. Покупают, как инвестицию. Машина выпущена в единственном экземпляре, состояние прекрасное. Да и вообще интересный автомобиль. Через пару-тройку лет будет стоить в два раза дороже.