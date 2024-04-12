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Единственный в мире Buick Exemplar 1 выставили на продажу

Единственный в мире Buick Exemplar 1 выставили на продажу

Автор:
12 апреля 2024 12:32
Сообщество : Автомир
Метки: Buick   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   уникальный   
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На аукцион выставили автомобиль построенный в единственном экземпляре в 1967 году. Машину с лаконичным названием Exemplar 1 отличает широкое применение деталей из меди, латуни и бронзы. До конца торгов остаётся ещё 3 дня, а ставка уже достигла 200 000 долларов или 18,5 миллионов рублей по текущему курсу.
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Метки: Buick   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   уникальный   
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2  комментария
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АнтонПолднев 46 минут назад
До конца торгов остаётся ещё 3 дня, а ставка уже достигла 200 000 долларов или 18,5 миллионов рублей по текущему курсу.(с)
Не мудрено. Покупают, как инвестицию. Машина выпущена в единственном экземпляре, состояние прекрасное. Да и вообще интересный автомобиль. Через пару-тройку лет будет стоить в два раза дороже.
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khvatich 18 минут назад
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