Lamborghini показала персонифицированный гиперкар Revuelto

Кузов Revuelto выкрасили в особый оттенок серого цвета и украсили ярко-зелёными акцентами — они применены, к примеру, в оформлении тормозных суппортов и аэродинамического оперения. Подъёмное антикрыло отделано в цветах итальянского флага. На кузове появились продольные полосы — по замыслу дизайнеров, они должны подчёркивать динамичность Revuelto. Часть кузовных деталей выполнена из неокрашенного карбона. «Обут» гиперкар в оригинальные колёсные диски чёрного цвета на 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.



Салон Revuelto оформили в сочетании чёрного и того же оттенка зелёного цвета, который применён на кузове. В интерьере присутствуют многочисленные напоминания о событии, которому посвящён гиперкар, и его создателях — например, вышивка на передней панели с контурами трассы Имола и карбоновые накладки с надписями Lamborghini Arena 2024 и Ad Personam.