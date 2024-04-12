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Lamborghini показала персонифицированный гиперкар Revuelto

Lamborghini показала персонифицированный гиперкар Revuelto

Автор:
12 апреля 2024 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   уникальный   
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Компания Lamborghini представила эксклюзивную версию флагманского гиперкара Revuelto, созданную в рамках фирменной программы персонализации Ad Personam. Уникальный гиперкар посвящён большому фестивалю Lamborghini Arena, который состоялся в минувший уик-энд на трассе Имола. Здесь же прошла его премьера.
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Метки: Lamborghini   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   уникальный   
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Добрый Бабайка
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