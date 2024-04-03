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АвтоВАЗ обвинил китайцев в агрессивной ценовой политике

АвтоВАЗ обвинил китайцев в агрессивной ценовой политике

Автор:
03 апреля 2024 13:28
Сообщество : Автомир
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Китай   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
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Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что китайские автомобильные бренды не интересуются локализацией производства в России и ведут агрессивную ценовую политику.

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Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Китай   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
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27  комментариев
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55k
Андрей 2 часа назад
Предлагаю Максиму Соколову включить ответный удар, а именно - не интересоваться локализацией производства АвтоВАЗа в Китае и вести агрессивную ценовую политику в том же Китае. Пусть почуют на своей шкуре какого это.
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Показать 1 ответ
379
Александр Портениер 4 минуты назад
Максимальная цена для ваз,уаз не должна превышать миллион рублей.Вот это будет хороший ответ китайцам + Народ поддержит АДЕКВАТНУЮ цену на отечественный автопром.А китайцам убрать ВСЕ пошлины если основное производство будет в России.А пока-что Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов иди НАХЕР ты явно не на своём месте.
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863
Quantimus 7 минут назад
Ахахаха, я прямо представляю, какой-нибудь производитель говорит на собрании правления - давайте откажемся от части прибыли и будем локализовать производство в России. Был бы шанс у АвтоВАЗа демпинговать на каком-то рынке - он делал бы то же самое.
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 9 минут назад
Во всех неудачах Автоваза оказывается виноваты китайцы.....дык вот оно что петрович...
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404
Dupych 10 минут назад
Интересно........
Думали они думали и так не поняли почему это Китайский Москвич дороже Китайксого автомобиля.
И никак им в голову не приходило.... Из-за прокладки в кабинете.
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8k
Puans-on 16 минут назад
Китайцы должны быть бесплатными, чтобы у нас стоить как в Китае
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5k
Макс 19 минут назад
Вообще-то то, что производит АвтоВАЗ по сегодняшним ценам является агрессивно-карательным.
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142
Аврашалом Маркович Полчаса назад
АвтоВАЗу скоро шестьдесят лет, а ведёт себя как инфантильный трехлетний ребенок - в его проблемах всегда виноват кто-то другой.
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8k
Николай 46 минут назад
Автоваз ох-+уел уже, если никто не может им этого сказать, то вот пожалуйста, ОХУ--ЕЛИ...нам [мат] мешает что китай тачки не производят в РФ... ты еанутый???может тебе мешает что китайцы тебе денег не платят за то что ты говно производишь???
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9k
Pravednik84 50 минут назад
Кто не в курсе - была в своё время эпоха американо-японских автомобильных войн, первую войну японцы проиграли вдрызг, как раз из за низкой доступности запчастей.
Вторую войну японцы выиграли, захватив таки хорошую долю американского рынка.
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15k
Vital Idol 50 минут назад
вот долбоё*б! весь мир уже об этом воет года 2, а этот только проснулся! даже, представитель Мерса об этом заявлял, при том, что у них цены почти в 2 раза дешевле, чем у нас!!! как он стал главой предприятия, не понимая азов финграмотности, и какую машину и за сколько, он должен делать?!
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24k
sanchesS80 57 минут назад
Почему глава Автоваза беспокоится о локализации производства китайских автомобилей? У тебя же, бля, автозавод, который по идее должен сам производить автомобили. Или всё что осталось от Автоваза это способность скручивать вместе уже готовые комплекты? 20 лет высоких пошлин в стране, а где производство?
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10k
vasilykopkov Час назад
Какая нахрен агрессивная ценовая политика?!!! Самый дешманский китаец стартует от 2, 5 лимонов. А он, видимо, сцука хочет чтобы они повысили до 5 лимонов, чтобы на их фоне продавать ТАЗы по три, типа - "дёшево"...
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5k
Suvar_ Час назад
Начнем с того что агрессивная ценовая политика есть продажа товара ниже себестоимости и ниже цен конкурентов. Кто-нибудь видел чтобы цены на китайские машины были дешевле у нас чем в стране происхождения? Не говоря уже ниже себестоимости? Нет. Автор должен на руках носить китайцев что они так бешено задрали цены что АВТОВАЗ смог абсолютно безосновательно задрать свои цены. А он еще жалуется. Кстати, хороший вопрос, на сколько локализована продукция автоваза?
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7k
Старичок Час назад
ладно бы китайцы свои машины до млн. ценник ставили бы. тогда можно было бы сльозы лить. а так китайцы против ведер аналогичную цену ставят. работать надо автовазу, а не деньги у государства клянчить.
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11k
BarOb Час назад
Пилять, даже читать противно.
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36k
Fat Lynx Час назад
А на АвтоВАЗе не пробовали работать, а не только жрать в три горло бюджетные субсидии? Ну... там подтянуть качество того говна, что они делают, снизить ценник на их говномашины... Как-то развивать модельный ряд, а не запаздывать лет на 15 с моделями?
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12k
Том Сойер 2 часа назад
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3k
lekha-fil 2 часа назад
"не заинтересованы в локализации производства в России."!!! Сам ответил самому себе. На АвтоВАЗЕ все такие.
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6k
Дмитрий ! 2 часа назад
Вор и п_и_д_о_р_а_с.
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6k
Кирилл 2 часа назад
Делайте конкурентные машины, обновляйте модельный ряд, подтяните качество материалов и сборки.
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Добрый Бабайка
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