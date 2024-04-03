АвтоВАЗ обвинил китайцев в агрессивной ценовой политике

Он отметил, что производство автомобилей в Тольятти за первый квартал 2024 года выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 116 тысяч машин. Однако китайские бренды продолжают агрессивную экспансию и не заинтересованы в локализации производства в России.



Соколов также отметил, что, несмотря на агрессивную ценовую политику китайских брендов, потребители по-прежнему предпочитают отечественные автомобили. Он отметил, что низкая локализация производства китайских автомобилей ограничивает развитие российской компонентной отрасли.



Кроме этого, российские автосервисы испытывают трудности с заказом запчастей для ремонта и обслуживания автомобилей китайских брендов из-за их недоступности.