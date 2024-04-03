АвтоВАЗ обвинил китайцев в агрессивной ценовой политике

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Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что китайские автомобильные бренды не интересуются локализацией производства в России и ведут агрессивную ценовую политику.
Он отметил, что производство автомобилей в Тольятти за первый квартал 2024 года выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 116 тысяч машин. Однако китайские бренды продолжают агрессивную экспансию и не заинтересованы в локализации производства в России.
Соколов также отметил, что, несмотря на агрессивную ценовую политику китайских брендов, потребители по-прежнему предпочитают отечественные автомобили. Он отметил, что низкая локализация производства китайских автомобилей ограничивает развитие российской компонентной отрасли.
Кроме этого, российские автосервисы испытывают трудности с заказом запчастей для ремонта и обслуживания автомобилей китайских брендов из-за их недоступности.
Соколов также отметил, что, несмотря на агрессивную ценовую политику китайских брендов, потребители по-прежнему предпочитают отечественные автомобили. Он отметил, что низкая локализация производства китайских автомобилей ограничивает развитие российской компонентной отрасли.
Кроме этого, российские автосервисы испытывают трудности с заказом запчастей для ремонта и обслуживания автомобилей китайских брендов из-за их недоступности.
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Метки: АвтоВАЗ Автовсячина Китай Лада авто автомир автомобили машина
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Думали они думали и так не поняли почему это Китайский Москвич дороже Китайксого автомобиля.
И никак им в голову не приходило.... Из-за прокладки в кабинете.
Вторую войну японцы выиграли, захватив таки хорошую долю американского рынка.