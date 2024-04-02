Краш-тесты будут видны насквозь. К делу подключили рентгеновский аппарат

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В Mercedes-Benz поделились итогами длительных работ по совершенствованию методики проведения автомобильных краш-тестов. Сами условия остались прежними, однако появился принципиальной иной способ сбора информации. Благодаря рентгеновскому облучению стало ясно, как меняется при ударе внутренняя структура машины и манекена внутри.
В сотрудничестве с Институтом динамики быстропротекающих процессов Фраунгофера и Институтом Эрнста Маха во Фрайбурге была разработана особая фотокамера, способная снимать до 1000 изображений в секунду. Но не для простого слоу-мо, а чтобы успеть зафиксировать деформацию машины при облучении рентгеновскими импульсами длительностью буквально в микросекунды.
Немецкий автоконцерн первым в мире провёл рентген краш-теста. Ради этого, помимо установки специального оборудования, пришлось возвести бункер со стенами толщиной 40 см и металлической дверью весом 45 т, чтобы защитить окружающих от источника радиации. Сам излучатель — линейный ускоритель с частотой 1 кГц установлен сверху, тогда как приёмник цифрового изображения находится на полу лаборатории.
По итогам теста инженеры получают сотни снимков столкновения, которые затем собираются в видеоряд, что позволяет увидеть и проанализировать последовательность физических процессов внутри мгновенно разрушающейся машины. В качестве примера опубликованы фотографии бокового краш-теста седана C-класса с манекеном, имитирующим женщину.
Немецкий автоконцерн первым в мире провёл рентген краш-теста. Ради этого, помимо установки специального оборудования, пришлось возвести бункер со стенами толщиной 40 см и металлической дверью весом 45 т, чтобы защитить окружающих от источника радиации. Сам излучатель — линейный ускоритель с частотой 1 кГц установлен сверху, тогда как приёмник цифрового изображения находится на полу лаборатории.
По итогам теста инженеры получают сотни снимков столкновения, которые затем собираются в видеоряд, что позволяет увидеть и проанализировать последовательность физических процессов внутри мгновенно разрушающейся машины. В качестве примера опубликованы фотографии бокового краш-теста седана C-класса с манекеном, имитирующим женщину.
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