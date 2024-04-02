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Краш-тесты будут видны насквозь. К делу подключили рентгеновский аппарат

Краш-тесты будут видны насквозь. К делу подключили рентгеновский аппарат

Автор:
02 апреля 2024 15:36
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   краш-тест   машина   рентген   
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В Mercedes-Benz поделились итогами длительных работ по совершенствованию методики проведения автомобильных краш-тестов. Сами условия остались прежними, однако появился принципиальной иной способ сбора информации. Благодаря рентгеновскому облучению стало ясно, как меняется при ударе внутренняя структура машины и манекена внутри.
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Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   краш-тест   машина   рентген   
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Добрый Бабайка
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