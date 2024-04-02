Краш-тесты будут видны насквозь. К делу подключили рентгеновский аппарат

В сотрудничестве с Институтом динамики быстропротекающих процессов Фраунгофера и Институтом Эрнста Маха во Фрайбурге была разработана особая фотокамера, способная снимать до 1000 изображений в секунду. Но не для простого слоу-мо, а чтобы успеть зафиксировать деформацию машины при облучении рентгеновскими импульсами длительностью буквально в микросекунды.



Немецкий автоконцерн первым в мире провёл рентген краш-теста. Ради этого, помимо установки специального оборудования, пришлось возвести бункер со стенами толщиной 40 см и металлической дверью весом 45 т, чтобы защитить окружающих от источника радиации. Сам излучатель — линейный ускоритель с частотой 1 кГц установлен сверху, тогда как приёмник цифрового изображения находится на полу лаборатории.



По итогам теста инженеры получают сотни снимков столкновения, которые затем собираются в видеоряд, что позволяет увидеть и проанализировать последовательность физических процессов внутри мгновенно разрушающейся машины. В качестве примера опубликованы фотографии бокового краш-теста седана C-класса с манекеном, имитирующим женщину.