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Porsche рассказала о будущем электрическом гиперкаре

Porsche рассказала о будущем электрическом гиперкаре

Автор:
01 апреля 2024 14:06
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   концепт   машина   суперкар   электромобиль   
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Новый флагманский Porsche — идеологический наследник 918 Spyder — окажется батарейным и полноприводным. Об этом руководитель проекта Porsche Mission X Майкл Бер заявил изданию Which Car. Уже известны некоторые принципиальные детали его конструкции, но, по словам Бера, окончательное решение по запуску гиперкара ещё только предстоит принять.

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Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   концепт   машина   суперкар   электромобиль   
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Добрый Бабайка
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