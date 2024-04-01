Porsche рассказала о будущем электрическом гиперкаре

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Новый флагманский Porsche — идеологический наследник 918 Spyder — окажется батарейным и полноприводным. Об этом руководитель проекта Porsche Mission X Майкл Бер заявил изданию Which Car. Уже известны некоторые принципиальные детали его конструкции, но, по словам Бера, окончательное решение по запуску гиперкара ещё только предстоит принять.
Компания Porsche планирует выпустить новый гиперкар по мотивам концепта Mission X. Как отметил Майкл Бер, серийная машина будет очень похожа на концепт внешне, хотя и с доработками — например, изменённой линией крыши. Porsche хочет увеличить в новом гиперкаре по сравнению с 918 Spyder пространство для головы пилота, чтобы ему комфортнее было находиться за рулём в гоночном шлеме.
Кроме того, может быть изменена компоновка — колёсную базу увеличат, а аккумулятор интегрируют в панели пола, тогда как у концепта они размещены за капсулой салона. Ещё одно отличие: привод на все колёса будет продиктован практичностью, а не управляемостью. По мнению инженеров, это повысит эффективность системы рекуперации. Запаса энергии гиперкару, как заверяют в Porsche, должно хватать минимум на три круга по Нюрбургрингу в режиме «газ в пол». Прогнозируемое соотношение мощности двигателей к массе — примерно 1:1.
Компания одобрит запуск гиперкара в производство только при определённых условиях. Это создание системы зарядки вдвое более быстрой, чем на нынешнем Porsche Taycan, и аэродинамики, генерирующей прижимную силу больше, чем у 911 GT3 RS. Наконец, электромобиль должен иметь потенциал, чтобы стать абсолютным рекордсменом Нюрбургринга среди серийных дорожных машин. Сейчас этот титул принадлежит Mercedes-AMG One с его 6 минутами и 35,183 секунды. По мнению Майкла Бера, окончательное решение руководство Porsche примет в течение нынешнего года.
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