Porsche рассказала о будущем электрическом гиперкаре

Кроме того, может быть изменена компоновка — колёсную базу увеличат, а аккумулятор интегрируют в панели пола, тогда как у концепта они размещены за капсулой салона. Ещё одно отличие: привод на все колёса будет продиктован практичностью, а не управляемостью. По мнению инженеров, это повысит эффективность системы рекуперации. Запаса энергии гиперкару, как заверяют в Porsche, должно хватать минимум на три круга по Нюрбургрингу в режиме «газ в пол». Прогнозируемое соотношение мощности двигателей к массе — примерно 1:1.