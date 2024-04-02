Электрокар Xiaomi SU7 протестировали и сравнили с конкурентами от Zeekr, BYD, Tesla, Nio

В тестах участвовала топовая версия SU7 с двумя моторами на 673 л. с. и 101-киловаттной батареей. На динамических замерах соперниками электрокара выступили Tesla Model 3 и Nio ET5. Новинка оказалась самой быстрой: 100 км/ч на SU7 удалось набрать за 3.24 секунды, тогда как ET5 и Model 3 показали 3.83 и 4.62 секунды соответственно. Результаты заезда на четверть мили — 11.17 секунды у SU7 и 12.37 и 12.77 секунды у конкурентов. Кроме того, SU7 показал самую высокую скорость на финише — 201.8 км/ч.



Однако в испытаниях на запас хода SU7 проявил себя не так ярко. Если производитель обещает для этой версии пробег без подзарядки 800 км, то экспертам удалось проехать лишь 643 км — 79.4 % от заявленного. В абсолютном значении результат SU7 всё равно оказался выше, чем у конкурентов, но максимально приблизиться к паспортному значению удалось электрокару Xpeng P7. Он проехал 489 км, и это 80.2 % от обещанных 610 км.



Для Nio ET5 те же самые значения составили 455 и 640 км, для BYD Han EV — 405 и 610 км, 100-киловаттный Zeekr 001 проехал всего 407 км из паспортных 656 км, а Tesla Model 3 — 568 км из 713.



В конце марта Xiaomi объявила цены на свой первый электрокар. SU7 стоит в Китае от 215 900 до 299 900 юаней (от 2,8 до 3,9 миллиона рулей), что помещает его примерно в середину сегмента. Если Tesla Model 3, Zeekr 001 и Nio ET5 обойдутся дороже, то Xpeng P7 и батарейный BYD Han более доступные модели.