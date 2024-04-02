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Электрокар Xiaomi SU7 протестировали и сравнили с конкурентами от Zeekr, BYD, Tesla, Nio

Электрокар Xiaomi SU7 протестировали и сравнили с конкурентами от Zeekr, BYD, Tesla, Nio

Автор:
02 апреля 2024 13:37
Сообщество : Автомир
Метки: BYD   Nio   Xiaomi   Zeekr   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Эксперты китайского издания Dongchedi опубликовали результаты сравнительных испытаний электрокара Xiaomi SU7 и ряда конкурентов от Tesla и локальных брендов. SU7 продемонстрировал убедительную динамику, но не блеснул запасом хода.
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Метки: BYD   Nio   Xiaomi   Zeekr   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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3  комментария
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ProFanas Час назад
Ни одного, сколько ни было, запоминающегося образа.
Если только ЗИКр со своими габаритниками/поворотниками/ДХО.
Всё остальное - одниковы с ларца ...
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Топ за свои деньги (с)

Вот ксяоми конечно, что они под своим брендом только не выпускают. От бытовой техники и телефонов до теперь автомобилей. Молодцы конечно.
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Добрый Бабайка
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