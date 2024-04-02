Старую и редкую модель Smart продают по цене новой BMW 5

665
10
В штатах выставили на продажу редкую модификацию Smart ForTwo — подобие ультракомпактного спидстера под названием Crossblade. Автомобиль был выпущен ещё в 2003 году и находится не в лучшем состоянии. Однако редкость этой модификации обусловила высокую для Smart цену в 58 500 долларов — примерно столько же в США стоит базовая комплектация новой BMW 5 серии.
Smart Crossblade по сути представляет собой концепт, попавший в серийное производство. Базируется он на родстере Fortwo, но отличается почти полным отсутствием лобового стекла, которое заменили небольшим козырьком. Вместо крыши применена дуга безопасности над подголовниками, а вместо дверей — символические откидные балки. Таким образом, эксплуатировать экзотический микрокар можно только в сухую тёплую погоду.
Crossblade оснащался штатным для Fortwo двигателем объёмом 600 кубических сантиметров, но для спидстера использовалась версия мотора, доработанная в Brabus. Тюнеры увеличили отдачу двигателя на 10 лошадиных сил — до 70 л.с. Несмотря на суперкомпактные размеры, Crossblade тратил на ускорение до 100 км/ч примерно 17 секунд.
Всего было собрано 2000 экземпляров таких Smart, и на продажу выставлен 1722-й по счёту. «Спорткар» проехал с 2003 года около 14,5 тысячи километров, что заметно отразилось на его состоянии. Снаружи Crossblade выглядит как новый, но кое-где уже начало отслаиваться покрытие, а на днище появилась ржавчина.
Crossblade оснащался штатным для Fortwo двигателем объёмом 600 кубических сантиметров, но для спидстера использовалась версия мотора, доработанная в Brabus. Тюнеры увеличили отдачу двигателя на 10 лошадиных сил — до 70 л.с. Несмотря на суперкомпактные размеры, Crossblade тратил на ускорение до 100 км/ч примерно 17 секунд.
Всего было собрано 2000 экземпляров таких Smart, и на продажу выставлен 1722-й по счёту. «Спорткар» проехал с 2003 года около 14,5 тысячи километров, что заметно отразилось на его состоянии. Снаружи Crossblade выглядит как новый, но кое-где уже начало отслаиваться покрытие, а на днище появилась ржавчина.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- В России начали переделывать китайские Tank 300 в "Гелики" Brabus G 63
- Bugatti Divo продают по цене двадцати Lamborghini Revuelto
- Очень дорогой рестмод старого Land Rover Defender
- Во Франции нашли заброшенный автосалон Peugeot
- В России стартовали продажи китайских кроссоверов BAIC X75
Метки: Crossblade Smart Автовсячина США авто автомир автомобили машина
Новости партнёров