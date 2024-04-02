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Старую и редкую модель Smart продают по цене новой BMW 5

Старую и редкую модель Smart продают по цене новой BMW 5

Автор:
02 апреля 2024 12:52
Сообщество : Автомир
Метки: Crossblade   Smart   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   
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В штатах выставили на продажу редкую модификацию Smart ForTwo — подобие ультракомпактного спидстера под названием Crossblade. Автомобиль был выпущен ещё в 2003 году и находится не в лучшем состоянии. Однако редкость этой модификации обусловила высокую для Smart цену в 58 500 долларов — примерно столько же в США стоит базовая комплектация новой BMW 5 серии.
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Метки: Crossblade   Smart   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   
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Добрый Бабайка
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