Старую и редкую модель Smart продают по цене новой BMW 5

Smart Crossblade по сути представляет собой концепт, попавший в серийное производство. Базируется он на родстере Fortwo, но отличается почти полным отсутствием лобового стекла, которое заменили небольшим козырьком. Вместо крыши применена дуга безопасности над подголовниками, а вместо дверей — символические откидные балки. Таким образом, эксплуатировать экзотический микрокар можно только в сухую тёплую погоду.



Crossblade оснащался штатным для Fortwo двигателем объёмом 600 кубических сантиметров, но для спидстера использовалась версия мотора, доработанная в Brabus. Тюнеры увеличили отдачу двигателя на 10 лошадиных сил — до 70 л.с. Несмотря на суперкомпактные размеры, Crossblade тратил на ускорение до 100 км/ч примерно 17 секунд.



Всего было собрано 2000 экземпляров таких Smart, и на продажу выставлен 1722-й по счёту. «Спорткар» проехал с 2003 года около 14,5 тысячи километров, что заметно отразилось на его состоянии. Снаружи Crossblade выглядит как новый, но кое-где уже начало отслаиваться покрытие, а на днище появилась ржавчина.