Собираемый в Узбекистане Kia Sonet оказался дешевле, чем Lada Vesta

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В Узбекистане начался серийный выпуск субкомпактного кроссовера Kia Sonet. Производство налажено по полному циклу. Стартовая цена машины составляет 200 миллионов сумов, что по текущему курсу эквивалентно 1,46 миллиона рублей.
Sonet стал первой моделью Kia, которую завод в Джизаке собирает со сваркой и окраской кузовов. Будет локализован выпуск нескольких десятков позиций комплектующих. В частности, заработает цех штамповки кузовных деталей. Мощность предприятия — до 100 тысяч автомобилей в год.
Узбекская версия получила бензиновый атмосферник 1.5 MPI мощностью 115 л.с. В пару к нему идёт «механика» либо вариатор, привод — только передний. Заявленный клиренс составляет 205 миллиметров. Гарантия — 5 лет или 150 000 километров пробега.
Салон автомобиля, показанный в Индии
В числе опций упоминаются система выбора ездовых режимов, беспроводная зарядка смартфона, фоновая подсветка с возможностью выбора оттенка, аудиосистема Bose, вентиляция передних сидений, мультимедийная система.
Полный прайс-лист и подробности о комплектациях станут известны позднее. Пока названа только стартовая цена.
Kia Sonet был представлен летом 2020 года в Индии. Он позиционируется как недорогой кроссовер для молодёжи. С тех пор модель успела обновиться, но ради удешевления в Узбекистане освоили дореформенный вариант.
Kia Sonet был представлен летом 2020 года в Индии. Он позиционируется как недорогой кроссовер для молодёжи. С тех пор модель успела обновиться, но ради удешевления в Узбекистане освоили дореформенный вариант.
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