Собираемый в Узбекистане Kia Sonet оказался дешевле, чем Lada Vesta

Полный прайс-лист и подробности о комплектациях станут известны позднее. Пока названа только стартовая цена.



Kia Sonet был представлен летом 2020 года в Индии. Он позиционируется как недорогой кроссовер для молодёжи. С тех пор модель успела обновиться, но ради удешевления в Узбекистане освоили дореформенный вариант.