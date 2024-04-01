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Собираемый в Узбекистане Kia Sonet оказался дешевле, чем Lada Vesta

Собираемый в Узбекистане Kia Sonet оказался дешевле, чем Lada Vesta

Автор:
01 апреля 2024 15:28
Сообщество : Автомир
Метки: KIA   Автовсячина   Узбекистан   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   санкции   
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В Узбекистане начался серийный выпуск субкомпактного кроссовера Kia Sonet. Производство налажено по полному циклу. Стартовая цена машины составляет 200 миллионов сумов, что по текущему курсу эквивалентно 1,46 миллиона рублей.

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Метки: KIA   Автовсячина   Узбекистан   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   санкции   
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4  комментария
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1k
Николай Полчаса назад
Какая разница сколько она стоит в Узбекистане? У нас то будет совершенно другая цена!
Завозиться будет Юр.лицами-это сразу +20% НДС, + утиль сбор, таможенная пошлина, акциз, перевозка. итого тысяч 800 плюсом минимум.
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11k
BarOb 3 минуты назад
Прибавьте наши антинародные пошлины, утильсборы и буде наша цена, за которую брать никто не захочет
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12k
MPEG-8 19 минут назад
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Добрый Бабайка
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