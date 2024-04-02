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За пьяных водителей будут наказывать и пассажиров

За пьяных водителей будут наказывать и пассажиров

Автор:
02 апреля 2024 14:45
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Госдума   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   пьянь   штраф   
3397
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Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев прорабатывает законопроект, согласно которому будут штрафовать пассажиров, находящихся в машине с пьяными водителями.

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Метки: Автовсячина   Госдума   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   пьянь   штраф   
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38  комментариев
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15k
Ничоси 2 часа назад
Хамзаев-больной. Следущий шаг-наказывать всю родня до седьмого колена, а так же всех пешеходов на улице.
У хамзаева только запреты и наказания в голове. Больше никаких идей
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91
ГТА Форевер 7 минут назад
Абсолютно за!
1. Если пьяный(если даже 0,001 промиля!) водитель,пилот,капитан, космонавт - все пассажиры платят штраф!
2. Если твой начальник берет взятку и его поймали, то все подчиненные садятся вместе с начальником!
3. Если продавец в магазине нарушил какой нибудь закон торговли(например продал алко или никотин до 18 лет), то все покупатели так же штрафуются!!
4. Если доказано, что врач допустил халатность к пациенту, наказывать и пациента то же! Куда он смотрел??!!!
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1k
Миша 11 минут назад
Этому придурку следовало расширить претензии к пассажирам до конфискации имущества и прохождения принудительного лечения от алкоголизма.
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2k
rudenkov 11 минут назад
Тогда уж и машинистов поездов.
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8k
perekrestok 14 минут назад
Вот если собрать все инициативы депутата Хамзаева и отнести спикеру Госдумы то этого депутата можно будет отправить обратно откуда его взяли депутатом?
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45k
SinigamiRuuk 21 минуту назад
Что подразумевалось - понятно.
Но как обычно даже в нормальную словестную форму не смогли завернуть.

Если кратко, садишься с жопу бухим другом и не тормозишь его от преступления, а то ещё и подначиваешь - то тут ясное дело соучастник. И совсем другое, про пограничные варианты с "запахом". Ну и с алкотестером к таксисту не полезешь же:)
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33
gengroup 24 минуты назад
Бедные водители автобусов... ((
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32
Иван Лаптев gengroup 17 минут назад
Тогда уж бедные пассажиры автобусов.
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1k
Олег Квирулянт 38 минут назад
Исламист Хамзаев уже просто задрал своими инициативами.
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215
Ли Харви Освальд Час назад
Предлагаю за каждого пьяного водителя штрафовать ещё и Бийсултана Хамзаева
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5k
Психологическая поддержка Час назад
Интересно как будут доказывать осведомленность пассажира, об алкогольном опьянении водителя?
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36k
Юрий Час назад
Надо расширить... Выпускать пьяных водителей автобусов в рейс и штрафовать пассажиров. То-то будет поток денежек в бюджет.
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172
Konstantin Klipikov Час назад
Очередной идиот не сдержался и проявил инициативу. Воистину, хуже дурака - только дурак инициативный. Пора премодерацию публичных заявлений вводить: то с "макарошками" какая-нибудь дура вылезет, то вот это... Нужна служба, объясняющая идиотам, что они идиоты и их за это могут отодвинуть от кормушки.
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11k
Доктор Час назад
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23k
Shtoppi Час назад
мне кажется этот депутат занимается имитацией бурной деятельности на отходняках после приема запрещенных веществ. после действующего уже закона о превышении допустимой самообороны, более бредовой инициативы я еще не видел. по такой же схеме можно за компанию сажать того/тех, кто оказался рядом с преступником во время совершения им правонарушения, просто потому что рядом стоял/ли.
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5k
Ухалус Посовиномус Час назад
А можно эту чюрку нэрусскую на историческую родину отправить?
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11k
Дмитрий Час назад
Ну если только депутат Хамзаев лично докажет, что пассажир знал при посадке, что водитель пьян! 0.31 промилле! А! Товарищ Хамзаев! Пассажиры теперь должны будут садиться в машину такси с алкотестером! "Давайка дружок дунь сначала! Да в алкотестер! Куда ты лезешь!".......Чего там в стране! Все законы нужные уже приняли?
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16k
ron 2 часа назад
тааак... и что же нарушил пассажир? Пассажир не обладает навыками, инструментами и правами выявлять наличие алкоголя в крови водителя. Тогда дайте пассажиру права брать у водителя анализы, в том числе с установкой ректальной клизмы ))))
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11k
BarOb 2 часа назад
Теперь в такси, автобус и маршрутку, только с алкотестером. Хоть 1 нормальный закон за последнее время выдумали или одни глупости?
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290
DuckTales 2 часа назад
А пассажир-то при чем тут ? Я частенько возвращаюсь пьяный на такси из гостей, я должен убедиться что водила трезвый перед поездкой ?
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6k
Babangdida 2 часа назад
А не лучше ли нагревать водителя с дополнительным штрафом 10% на каждого пассажира? Деньги с добавки переводить на карту пассажира, чтобы был стимул для ябедничества.
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
раньше, на различных транспортных средствах, была табличка, например, "комсомольско-молодёжный состав". Теперь придётся под лобовым стеклом устанавливать табличку "ТРЕЗВЫЕ: и водитель и пассажиры"
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Добрый Бабайка
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