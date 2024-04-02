За пьяных водителей будут наказывать и пассажиров

Предложение депутата Хамзаева состоит в том, чтобы водитель и пассажир, находящийся в машине с пьяным водителем, несли совместную ответственность в случае ДТП или другого правонарушения.



В Японии уже существует подобная практика, где и водитель, и пассажир несут ответственность за подобные случаи.



Однако депутат не уточнил, каким образом в таких случаях предлагается наказывать пассажиров.