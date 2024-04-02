За пьяных водителей будут наказывать и пассажиров

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Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев прорабатывает законопроект, согласно которому будут штрафовать пассажиров, находящихся в машине с пьяными водителями.
Предложение депутата Хамзаева состоит в том, чтобы водитель и пассажир, находящийся в машине с пьяным водителем, несли совместную ответственность в случае ДТП или другого правонарушения.
В Японии уже существует подобная практика, где и водитель, и пассажир несут ответственность за подобные случаи.
Однако депутат не уточнил, каким образом в таких случаях предлагается наказывать пассажиров.
В Японии уже существует подобная практика, где и водитель, и пассажир несут ответственность за подобные случаи.
Однако депутат не уточнил, каким образом в таких случаях предлагается наказывать пассажиров.
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Метки: Автовсячина Госдума ПДД авто автомир автомобили закон машина пьянь штраф
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У хамзаева только запреты и наказания в голове. Больше никаких идей
1. Если пьяный(если даже 0,001 промиля!) водитель,пилот,капитан, космонавт - все пассажиры платят штраф!
2. Если твой начальник берет взятку и его поймали, то все подчиненные садятся вместе с начальником!
3. Если продавец в магазине нарушил какой нибудь закон торговли(например продал алко или никотин до 18 лет), то все покупатели так же штрафуются!!
4. Если доказано, что врач допустил халатность к пациенту, наказывать и пациента то же! Куда он смотрел??!!!
Но как обычно даже в нормальную словестную форму не смогли завернуть.
Если кратко, садишься с жопу бухим другом и не тормозишь его от преступления, а то ещё и подначиваешь - то тут ясное дело соучастник. И совсем другое, про пограничные варианты с "запахом". Ну и с алкотестером к таксисту не полезешь же:)