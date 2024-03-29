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Bugatti Divo продают по цене двадцати Lamborghini Revuelto

Bugatti Divo продают по цене двадцати Lamborghini Revuelto

Автор:
29 марта 2024 14:06
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Divo   Lamborghini   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   очень дорого   суперкар   
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В Австрии выставили на продажу один из всего 40 выпущенных компанией Bugatti гиперкаров Divo. Автомобиль собрали в 2020 году, и с тех пор им практически не пользовались. Просят за редкий сверхмощный автомобиль 10 115 000 евро: это эквивалент цены почти двух десятков Lamborghini Revuelto и вдвое выше предполагаемой базовой стоимости самого Divo.
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Метки: Bugatti   Divo   Lamborghini   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   очень дорого   суперкар   
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1  комментарий
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АнтонПолднев 53 минуты назад
Так из-за чего же всё таки он подорожал вдвое? И могу ли я тоже так навариться на своей пятнашке.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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