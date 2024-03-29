Bugatti Divo продают по цене двадцати Lamborghini Revuelto

Биография выставленного на продажу гиперкара не раскрывается. Известно лишь, что с момента сборки в июле 2020 года он проехал всего 489 километров. Матово-серый кузов с синими акцентами дополнен серым же интерьером с чёрными вставками.



Bugatti впервые представила Divo в 2018 году, а первые клиентские экземпляры показала двумя годами позже. Divo считается самостоятельной моделью, но на деле является одной из производных Bugatti Chiron с оригинальным дизайном кузова. Силовой агрегат гиперкара идентичен прочим базовым версиям Chiron: это восьмилитровый W16, который развивает 1500 л.с. и 1600 Нм. До 100 км/ч суперкар способен разогнаться за 2,4 секунды при максимальной скорости 380 км/ч.



Считается, что начальная стоимость Bugatti Divo составляла порядка 5 миллионов евро. Таким образом, менее чем за четыре года гиперкар, по мнению его владельца, подорожал вдвое.