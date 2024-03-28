Во Франции нашли заброшенный автосалон Peugeot

По данным канала, дилерский центр Peugeot Talbot прекратил деятельность в 2019 году. По какой причине это произошло, не уточняется, но в ролике можно увидеть, к примеру, офисные помещения, где на столах разложены бумаги, а в углу стоит электрообогреватель, на складах всё ещё лежат некоторые запчасти. Похоже, что работа дилерского центра остановилась одномоментно.



Там же обнаружили множество автомобилей. Большинство из них — марки Peugeot, выпущенные в конце прошлого века. Машины стоят в шоуруме и сервисной зоне, а также в помещении, похожем на подземную парковку. Часть машин уже ощутила на себе руки вандалов и воришек запчастей.



Автору удалось найти несколько раритетов, например, Peugeot 505 GTi, Peugeot 203 из 1950-х и ещё один автомобиль, идентифицировать который не удалось, но он явно выпущен до Второй мировой. По некоторым предположениям, автоцентр специализировался на продаже и обслуживании янгтаймеров и классических моделей.



Помимо Peugeot, на территории заброшки имеются машины марок Ford, Nissan, Fiat, Mazda и даже один Mercedes — пожилой автоэвакуатор, который, в отличие от целого ряда других автомобилей, находится в относительно приличном состоянии.