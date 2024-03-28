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Сообщество Автомир 12719 постов • 856 подписчиков подписаться
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Во Франции нашли заброшенный автосалон Peugeot

Во Франции нашли заброшенный автосалон Peugeot

Автор:
28 марта 2024 14:24
Сообщество : Автомир
Метки: Peugeot   Автовсячина   Франция   авто   автомир   автомобили   автосалон   заброшка   машина   
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На YouTube-канале Bearded Explorer появился видеоотчёт о посещении автором заброшенного автосалона. Находится он где-то во Франции и выглядит покинутым всего несколько дней назад, хотя найденные автором видео на территории автомобили явно гниют здесь не один год.
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Метки: Peugeot   Автовсячина   Франция   авто   автомир   автомобили   автосалон   заброшка   машина   
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Добрый Бабайка
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