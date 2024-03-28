Во Франции нашли заброшенный автосалон Peugeot

516
9
1
На YouTube-канале Bearded Explorer появился видеоотчёт о посещении автором заброшенного автосалона. Находится он где-то во Франции и выглядит покинутым всего несколько дней назад, хотя найденные автором видео на территории автомобили явно гниют здесь не один год.
По данным канала, дилерский центр Peugeot Talbot прекратил деятельность в 2019 году. По какой причине это произошло, не уточняется, но в ролике можно увидеть, к примеру, офисные помещения, где на столах разложены бумаги, а в углу стоит электрообогреватель, на складах всё ещё лежат некоторые запчасти. Похоже, что работа дилерского центра остановилась одномоментно.
Там же обнаружили множество автомобилей. Большинство из них — марки Peugeot, выпущенные в конце прошлого века. Машины стоят в шоуруме и сервисной зоне, а также в помещении, похожем на подземную парковку. Часть машин уже ощутила на себе руки вандалов и воришек запчастей.
Автору удалось найти несколько раритетов, например, Peugeot 505 GTi, Peugeot 203 из 1950-х и ещё один автомобиль, идентифицировать который не удалось, но он явно выпущен до Второй мировой. По некоторым предположениям, автоцентр специализировался на продаже и обслуживании янгтаймеров и классических моделей.
Помимо Peugeot, на территории заброшки имеются машины марок Ford, Nissan, Fiat, Mazda и даже один Mercedes — пожилой автоэвакуатор, который, в отличие от целого ряда других автомобилей, находится в относительно приличном состоянии.
Там же обнаружили множество автомобилей. Большинство из них — марки Peugeot, выпущенные в конце прошлого века. Машины стоят в шоуруме и сервисной зоне, а также в помещении, похожем на подземную парковку. Часть машин уже ощутила на себе руки вандалов и воришек запчастей.
Автору удалось найти несколько раритетов, например, Peugeot 505 GTi, Peugeot 203 из 1950-х и ещё один автомобиль, идентифицировать который не удалось, но он явно выпущен до Второй мировой. По некоторым предположениям, автоцентр специализировался на продаже и обслуживании янгтаймеров и классических моделей.
Помимо Peugeot, на территории заброшки имеются машины марок Ford, Nissan, Fiat, Mazda и даже один Mercedes — пожилой автоэвакуатор, который, в отличие от целого ряда других автомобилей, находится в относительно приличном состоянии.
Ссылки по теме:
- Владельцы жалуются на взрывающиеся Lada Vesta
- BMW представила концепт электрического кроссовера Vision X, который выйдет в следующем году
- Ещё одно ДТП с участием Tesla Cybertruck. На этот раз машина выстояла на отлично
- В Москве начали тестировать самокаты с номерами, а в Саратове ввели запрет на передвижение
- "Гелики" теперь только гибридные. Представлено обновление Mercedes-Benz G-класса
Новости партнёров
реклама