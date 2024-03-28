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Очень дорогой рестмод старого Land Rover Defender

Очень дорогой рестмод старого Land Rover Defender

Автор:
28 марта 2024 13:31
Сообщество : Автомир
Метки: Defender   Land Rover   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   реставрация   рестмод   тюнинг   
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Британское ателье Blackbridge Motors выставило на продажу один из построенных им мощных рестомодов на базе Land Rover Defender. Классический внедорожник в пятидверном кузове оценили в 269 500 долларов или почти 25 миллионов рублей по текущему курсу - это средняя стоимость нового кроссовера Bentley Bentayga без учёта расходов на персонализацию.
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Метки: Defender   Land Rover   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   реставрация   рестмод   тюнинг   
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1  комментарий
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Б.Касторский Час назад
Не понимаю, ну что хотите делайте. Делаешь автомобиль за четверть миллиона и... верно, собака ты сутулая, оставляешь руль на месте. Чтобы как раньше локоть был в максимально неудобном положении. Вот что тебе помешало чуть перенести его? Качество конечно хорошее, уверен. Но не добавили ничего из новинок. Так важна историческая правда?
И да, Деф не первый раз воскресает. Вроде уже делали примерно по такой цене, но там было авто посильней. А уж двигатели и вовсе V8 ставили.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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