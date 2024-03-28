Очень дорогой рестмод старого Land Rover Defender

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Британское ателье Blackbridge Motors выставило на продажу один из построенных им мощных рестомодов на базе Land Rover Defender. Классический внедорожник в пятидверном кузове оценили в 269 500 долларов или почти 25 миллионов рублей по текущему курсу - это средняя стоимость нового кроссовера Bentley Bentayga без учёта расходов на персонализацию.
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И да, Деф не первый раз воскресает. Вроде уже делали примерно по такой цене, но там было авто посильней. А уж двигатели и вовсе V8 ставили.