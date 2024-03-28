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В России стартовали продажи китайских кроссоверов BAIC X75

В России стартовали продажи китайских кроссоверов BAIC X75

Автор:
28 марта 2024 15:12
Сообщество : Автомир
Метки: BAIC   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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Марка BAIC объявила о старте продаж в России кроссовера X75, который станет флагманской моделью китайского бренда. Среднеразмерный автомобиль получил только одну силовую установку, но доступен в четырёх вариантах оснащения по цене от 2 990 000 до 3 410 000 рублей.
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Метки: BAIC   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum Час назад
китайцы уже в неделю по новой модели выпускают
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Добрый Бабайка
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