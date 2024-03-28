В России стартовали продажи китайских кроссоверов BAIC X75

В базовой комплектации Comfort вседорожник укомплектован двухзонным климат-контролем, передними креслами с вентиляцией и электрорегулировками, а также медиасистемой с экраном на 12,3 дюйма и камерой заднего вида. Подогреваться будут передние сиденья, зеркала и форсунки стеклоомывателя. Также предусмотрены дистанционный запуск двигателя и 11 систем активной безопасности.



Комплектация Luxury оценена в 3,2 миллиона рублей. Доплата подразумевает появление подогревов лобового стекла и руля, а также беспроводной зарядки и сервопривода пятой двери. Кроме того, кроссоверу расширят набор водительских ассистентов в том числе за счёт адаптивного круиза. Основное отличие комплектации Luxury Pro за 3,28 миллиона — панорамная крыша с электроприводом.



Топовая версия вседорожника названа Exclusive и стоит 3 410 000 рублей. Все сиденья такого BAIC X75 оснащены вентиляцией и массажем, а у переднего пассажирского появляется выдвижная оттоманка. Камеру заднего вида заменят системой кругового обзора и добавят автоматический парковщик.



X75 для российского рынка фирма BAIC представила в начале марта. 4,7-метровый вседорожник укомплектован безальтернативным полуторалитровым турбомотором на 177 л.с. с семиступенчатым «роботом» и может ускоряться до 100 км/ч за 8,6 секунды. Двигатель адаптирован для работы на «девяносто втором» бензине и расходует 8,2 литра топлива на 100 километров пути.