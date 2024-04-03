Panoz уйдёт с молотка

Panoz Auto Development была основана в США поклонником автоспорта Дэном Панозом в 1989 году. Фирма разрабатывала как трековые спорткары для различных национальных гоночных серий, так и дорожные спорткары, опираясь при этом на идеологию, сходную с подходом марки Lotus: относительно маломощные моторы, облегчённые шасси и высокоточная управляемость.



Родстер Panoz AIV на момент дебюта считался одним из самых продвинутых спорткаров США благодаря обширному использованию алюминия в конструкции — из этого металла были выполнены как силовая структура, так и кузовные панели. Весил спорткар чуть больше тонны.



Обводы кузова и открытые элементы подвески роднят его внешность с классическими американскими хот-родами. Похож по стилю и мотор — 4,6-литровый V8 от Mustang SVT Cobra, который на этой модели развивал около 300 л.с. Родстер способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 секунды — на полторы секунды быстрее донора силового агрегата.



Panoz выпускала AIV с 1996 по 1999 год, но в силу сложности конструкции удалось собрать лишь ограниченное число спорткаров. Выставленный на продажу экземпляр с чёрным кузовом и бежевой кожей в салоне — один из первых. Аукционисты не раскрывают никаких деталей биографии автомобиля.