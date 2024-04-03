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Panoz уйдёт с молотка

Panoz уйдёт с молотка

Автор:
03 апреля 2024 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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6 апреля в Хьюстоне на аукционе Mecum уйдёт с молотка редкий спорткар Panoz AIV 1997 года. Всего было собрано 176 таких автомобилей. Судя по фото, автомобиль находится в прекрасном состоянии. Аукционисты не публикуют ценовые ожидания, но во второй половине 1990-х фирма Panoz оценивала такой спорткар минимум в 65 тысяч долларов.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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Добрый Бабайка
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