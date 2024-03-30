В Казани 16-летний водитель протащил инспектора ДПС на авто

Водителем лады-семерки, протащившим сотрудника ДПС – оказался 16-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения, пострадавший инспектор находится в больнице. Подростка задержали. Малолетний гонщик своей вины не признаёт.

«Инспектор сам зацепился за дверь. Я его не переехал, не сбил. Об отбойник я его не скидывал. После того, как он слетел, я уже сам проехал по отбойнику», — говорит парень.