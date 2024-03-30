В Казани 16-летний водитель протащил инспектора ДПС на авто

Не подчинился требованиям инспектора ДПС. Сегодня 16-летний водитель, протащил несколько десятков метров представителя ГИБДД на капоте.
Жители домов по улице Чистопольской сняли почти что боевик: на кадрах видно как сотрудника ДПС на большой скорости провозит водитель жигулей. Автовладелец даже не пытается остановится, набирая скорость выезжает на левую полосу. И будто специально вминает сотрудника в отбойник. После, тщетные попытки скрыться.
Водителем лады-семерки, протащившим сотрудника ДПС – оказался 16-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения, пострадавший инспектор находится в больнице. Подростка задержали. Малолетний гонщик своей вины не признаёт.
«Инспектор сам зацепился за дверь. Я его не переехал, не сбил. Об отбойник я его не скидывал. После того, как он слетел, я уже сам проехал по отбойнику», — говорит парень.
Машины скорой помощи оперативно приехали на место. Пострадавший госпитализирован с различными травмами.
Источник:
Источник:
- Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП
- Заблокировал дорогу для скорой и настучал кулаками на уголовное дело
- Жуткие кадры ДТП из Казани. Пострадали опять невиновные пешеходы
- Погоня закончилась на бетонном столбе
- Сотрудники ГИБДД спровоцировали серьёзное ДТП и назначили виновных