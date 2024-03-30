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В Казани 16-летний водитель протащил инспектора ДПС на авто

В Казани 16-летний водитель протащил инспектора ДПС на авто

Автор:
30 марта 2024 09:47
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ГИБДД   Казань   авто   водитель   инспектор дпс   машина   
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Не подчинился требованиям инспектора ДПС. Сегодня 16-летний водитель, протащил несколько десятков метров представителя ГИБДД на капоте.


Жители домов по улице Чистопольской сняли почти что боевик: на кадрах видно как сотрудника ДПС на большой скорости провозит водитель жигулей. Автовладелец даже не пытается остановится, набирая скорость выезжает на левую полосу. И будто специально вминает сотрудника в отбойник. После, тщетные попытки скрыться.


Водителем лады-семерки, протащившим сотрудника ДПС – оказался 16-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения, пострадавший инспектор находится в больнице. Подростка задержали. Малолетний гонщик своей вины не признаёт.

«Инспектор сам зацепился за дверь. Я его не переехал, не сбил. Об отбойник я его не скидывал. После того, как он слетел, я уже сам проехал по отбойнику», — говорит парень.

Машины скорой помощи оперативно приехали на место. Пострадавший госпитализирован с различными травмами.

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Метки: Видео   ГИБДД   Казань   авто   водитель   инспектор дпс   машина   
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2  комментария
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Совранский 37 минут назад
Парниш, сколько будет 16 + 5 = ??
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3483 поста (3285 в горячем)

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