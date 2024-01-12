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ДТП произошло 2 января на 225 км трассы М-3 в Мещовском районе Калужской области. По версии ГИБДД, в аварии виноват водитель автомобиля Киа Рио, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Киа К5 и Шкода Рапид. В результате столкновения пострадали 7 человек. Одному пострадавшему помощь оказали на месте, шестерых доставили в Калужскую областную больницу.
На видео с видеорегистратора видно, как автомобиль ДПС двигался по встречной полосе без проблесковых маячков, и только в конце маневра были включены маячки. Первый водитель видя полицейский автомобиль на встречной полосе, съехал на обочину, однако женщина, следовавшая за ним на Киа Рио не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Киа К5, а затем с автомобилем Шкода Рапид.
Прокуратура Калужской области приняла решение о передаче материалов, связанных с дорожно-транспортным происшествием под Мещовском, в региональное управление Следственного комитета. Это решение было принято на основе изучения обстоятельств происшествия и видеоматериала, который показывает момент ДТП. Решение о передаче материалов в Следственный комитет принято для принятия процессуального решения и оценки действий сотрудников ГИБДД.
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Метки: Видео ГИБДД ДПС ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Как бы ситуация не такая уж экстремальная, видимо водитель Киа Рио неопытный.
На месте рега Рапида начал бы притормаживать секунды на 3-4 заранее, сразу после маячков.
Есть такое негласное правило "при любой неведомой хурме - нога на тормоз".
Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице, а сотрудники ГАИ просят жену забрать заявление из полиции.