На видео с видеорегистратора видно, как автомобиль ДПС двигался по встречной полосе без проблесковых маячков, и только в конце маневра были включены маячки. Первый водитель видя полицейский автомобиль на встречной полосе, съехал на обочину, однако женщина, следовавшая за ним на Киа Рио не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Киа К5, а затем с автомобилем Шкода Рапид.