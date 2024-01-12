Гаишники приняли дальнобойщика с инсультом за пьяного, оставив его на морозе, а потом просили замять дело, чтобы не "ломать жизнь парням"

Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице, а сотрудники ГАИ просят жену забрать заявление из полиции.