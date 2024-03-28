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В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

Автор:
28 марта 2024 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   закон   машина   права   штраф   экзамен   
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Изменения в правила сдачи экзамена на водительские права в России вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   закон   машина   права   штраф   экзамен   
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Puans-on 53 минуты назад
Кормушку приоткрыли.
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14k
кот базилий Полчаса назад
Изменяется сумма "покупки", уже привыкли.
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Добрый Бабайка
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