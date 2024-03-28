В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

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Изменения в правила сдачи экзамена на водительские права в России вступят в силу с 1 апреля 2024 года.
Общая сумма штрафных баллов, при которой экзамен будет считаться несданным, будет увеличена с пяти до семи.
Теперь участникам экзамена будет легче выполнить упражнение «разворот в ограниченном пространстве», так как его можно будет выполнять в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом.
Также будет разрешено присутствие представителя автошколы на экзамене.
Еще одно изменение связано с увеличением сроков между попытками сдачи экзамена. Если кандидат не смог сдать экзамен три раза, он сможет повторно пройти его только через полгода, но не позднее девяти месяцев.
Кроме того, автолюбители, имеющие запрет на вождение за езду в нетрезвом виде, не смогут сдать экзамен на водительские права до истечения срока административного наказания.
Теперь участникам экзамена будет легче выполнить упражнение «разворот в ограниченном пространстве», так как его можно будет выполнять в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом.
Также будет разрешено присутствие представителя автошколы на экзамене.
Еще одно изменение связано с увеличением сроков между попытками сдачи экзамена. Если кандидат не смог сдать экзамен три раза, он сможет повторно пройти его только через полгода, но не позднее девяти месяцев.
Кроме того, автолюбители, имеющие запрет на вождение за езду в нетрезвом виде, не смогут сдать экзамен на водительские права до истечения срока административного наказания.
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Метки: Автовсячина ГИБДД ДПС авто автомир автомобили водительское удостоверение закон машина права штраф экзамен
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