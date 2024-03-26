Верховный суд заступился за автовладельца, который поставил авто на учет через 15 дней после покупки

Статья 19.22 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от полутора до двух тысяч рублей за нарушение правил госрегистрации транспортных средств. Последние требуют поставить автомобиль на учет в течение 10 дней после его покупки.

Автомобилист из Чувашии купил автомобиль 24 числа, а 1 числа следующего месяца (спустя 8 дней) зашел на «Госуслуги» с желанием зарегистрировать его в ГИБДД. Свободная дата в Новочебоксарском РЭО ГИБДД оказалась только на 7-е число. Мужчина в указанный день приехал в ГИБДД, зарегистрировал авто и… получил штраф в размере 1 500 рублей по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ.

Инспектор, выписывающий постановление объяснил свои действия тем, что гражданин должен был лично обратиться в ГИБДД в течение 10 дней и поставить авто на учет. Так можно было? Наверное, можно. Однако автовладелец посчитал, что ничего не нарушал и… пошел в суд.

В свою защиту он привел пункт 3 статьи 8 Федерального закона N 283-ФЗ от 03.08.2018 (редакция от 14.04.2023 г.). «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нем написано, что

«владелец транспортного средства обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение для постановки транспортного средства на государственный учет в течение десяти дней со дня выпуска в обращение транспортного средства при изготовлении его для собственного пользования...»

Обратите внимание на словосочетание «обратиться с заявлением». Владелец имеет право на обращение с использованием портала Госуслуг и электронной подписи? Да, имеет. Он действовал в соответствии с законом? Да. Между тем, Новочебоксарский горсуд встал на сторону ГИБДД…

Автовладелец дошел до Верховного суда, который отправил дело на новое рассмотрение. Горсуд отменил штраф и тогда уже ГИБДД оспорила его решение. Однако Верховный суд оставил решение без изменения, признав штраф незаконным. Решение вступило в силу.

Для чего мы остановились на этом конкретном случае, впервые опубликованном на автопартале ZaRulem.ws? Чтобы еще раз подчеркнуть: покупатель авто должен в течение 10 дней «обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД». И как он это сделает: лично или через портал «Госуслуги» - абсолютно не важно. А то, что МРЭО не справляются со своими обязанностями (откладывает дату приема), его волновать не должно.