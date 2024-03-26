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Верховный суд заступился за автовладельца, который поставил авто на учет через 15 дней после покупки

Верховный суд заступился за автовладельца, который поставил авто на учет через 15 дней после покупки

Автор:
26 марта 2024 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: Верховный Суд   авто   на учет   
657
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Новочебоксарский городской суд отменил постановление о наложении на гражданина штрафных санкций за несвоевременную регистрацию транспортного средства в ГИБДД. Что стало причиной такого решения?

Статья 19.22 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от полутора до двух тысяч рублей за нарушение правил госрегистрации транспортных средств. Последние требуют поставить автомобиль на учет в течение 10 дней после его покупки.

Автомобилист из Чувашии купил автомобиль 24 числа, а 1 числа следующего месяца (спустя 8 дней) зашел на «Госуслуги» с желанием зарегистрировать его в ГИБДД. Свободная дата в Новочебоксарском РЭО ГИБДД оказалась только на 7-е число. Мужчина в указанный день приехал в ГИБДД, зарегистрировал авто и… получил штраф в размере 1 500 рублей по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ.

Инспектор, выписывающий постановление объяснил свои действия тем, что гражданин должен был лично обратиться в ГИБДД в течение 10 дней и поставить авто на учет. Так можно было? Наверное, можно. Однако автовладелец посчитал, что ничего не нарушал и… пошел в суд.

В свою защиту он привел пункт 3 статьи 8 Федерального закона N 283-ФЗ от 03.08.2018 (редакция от 14.04.2023 г.). «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нем написано, что

«владелец транспортного средства обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение для постановки транспортного средства на государственный учет в течение десяти дней со дня выпуска в обращение транспортного средства при изготовлении его для собственного пользования...»

Обратите внимание на словосочетание «обратиться с заявлением». Владелец имеет право на обращение с использованием портала Госуслуг и электронной подписи? Да, имеет. Он действовал в соответствии с законом? Да. Между тем, Новочебоксарский горсуд встал на сторону ГИБДД…

Автовладелец дошел до Верховного суда, который отправил дело на новое рассмотрение. Горсуд отменил штраф и тогда уже ГИБДД оспорила его решение. Однако Верховный суд оставил решение без изменения, признав штраф незаконным. Решение вступило в силу.

Для чего мы остановились на этом конкретном случае, впервые опубликованном на автопартале ZaRulem.ws? Чтобы еще раз подчеркнуть: покупатель авто должен в течение 10 дней «обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД». И как он это сделает: лично или через портал «Госуслуги» - абсолютно не важно. А то, что МРЭО не справляются со своими обязанностями (откладывает дату приема), его волновать не должно.


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Метки: Верховный Суд   авто   на учет   
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9  комментариев
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16k
ron 2 часа назад
столько е,батни за полторы тысячи? Но приницпиальных я уважаю, да,
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44k
Карандаш 47 минут назад
Гайцы чуть за полторашку не удавились.
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15k
Antique computer 51 минуту назад
Я так поставил авто на учет на 12-й день. Штрафа не было. Да и с чего бы, если просто так в гибдд не попадешь без записи, там отправляют на госуслуги.
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3k
Жирный бот Час назад
Х.з, я когда машину покупаю, сразу записываюсь в ГИБДД. если записи нету, еду вставать в живую очередь (1 раз такое было)
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2k
Nico Час назад
раздули из ничего, что мвд, что мужику заняться нечем.
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32k
Axel Час назад
Блин. Все оказалось банально и скучно. А я увидел картинку к посту и наделся, что здесь замешана девушка и будет какая-то интрига...
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Иван Кемеров
  • Дата регистрации: 12.06.2014
  • 44293 поста (37155 в горячем)

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