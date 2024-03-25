В США построили гигантскую тележку для супермаркета из старого автомобиля VW Beetle

По фото может показаться, что тележка ненамного больше обычной. Однако на нижнем «ярусе» видны два полноценных автомобильных кресла. Можно предположить, что высота всей конструкции составляет около трёх метров.



Тележка умеет ездить самостоятельно. У неё есть органы управления, а в движение её приводит двигатель воздушного охлаждения от Volkswagen Beetle. Характеристики поделки не приводятся.



Сеть Publix использует тележку для рекламных мероприятий. В частности, её можно увидеть перед вновь открывающимися магазинами.



Три года назад на Facebook* Marketplace продавали гибрид карта и тележки из супермаркета. «Картинг для новогодних распродаж» мог разогнаться до 65 км/ч, используя энергию 9-сильного двигателя Briggs & Stratton.