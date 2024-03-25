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В США построили гигантскую тележку для супермаркета из старого автомобиля VW Beetle

В США построили гигантскую тележку для супермаркета из старого автомобиля VW Beetle

Автор:
25 марта 2024 13:44
Сообщество : Автомир
Метки: VolksWagen   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   супермаркет   тележка   тюнинг   
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Американская сеть супермаркетов Publix заказала для своих промоакций необычное «транспортное средство». Фирма Total Precision Fabworx построила для неё увеличенную в размерах тележку для продуктов. Она может самостоятельно передвигаться и оснащена двумя посадочными местами.
* Запрещены в РФ

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Метки: VolksWagen   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   супермаркет   тележка   тюнинг   
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