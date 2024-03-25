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Тюнеры превратили мотоцикл Kawasaki H2 в квадроцикл

Тюнеры превратили мотоцикл Kawasaki H2 в квадроцикл

Автор:
25 марта 2024 12:18
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   квадроцикл   машина   мотоцикл   тюнинг   
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Компания Exeet Quads из Германии предлагает своим клиентам весьма необычные транспортные средства, которые вполне можно назвать суперквадроциклами. Для их создания инженеры берут самые быстрые и мощные спортбайки современности и добавляют им ещё одну пару колёс.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   квадроцикл   машина   мотоцикл   тюнинг   
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1  комментарий
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danieldewitte Час назад
С удовольствием наблюдаю за одним блоггером из гаража, это Игорь Негода из Ростова на Дону. От его проектов захватывает дух, а соседи по гаражу уверены, что однажды он соберёт космический корабль и свалит с этой планеты.
В настоящий момент строит формулу 1 вокруг двигуна Кавасаки. Меня как технаря просто завораживает.
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