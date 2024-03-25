Тюнеры превратили мотоцикл Kawasaki H2 в квадроцикл

Их подход нельзя назвать столь же глубоким и серьёзным, как у GG Motorrad из Швейцарии, но, в отличие от многих гаражных мастеров, практикующих похожие переделки спортбайков в квадроциклы, Exeet Quads может похвастаться допуском на дороги общего пользования и двухлетней гарантией.



Собственно, в основе конверсии лежит разработанная в стенах компании рычажная передняя подвеска на стойках RockShox с дисковыми тормозами и новая задняя ось, способная переварить более 200 сил и 133 Нм крутящего момента. Обувку для квадроциклов тюнеры подбирают в зависимости от параметров оригинального спортбайка. К примеру, модель Blackbull H2, в основе которой лежит Kawasaki H2 с компрессорным 999-кубовым мотором на 200 сил, имеет 8-дюймовые передние диски и 10-дюймовые задние. Их ширина 10 дюймов.



Отмечается, что базой для квадрика может стать не только H2, но и многие другие спортбайки вроде BMW S1000RR, к примеру, или же техника попроще на манер 105-сильного BMW F900R. При этом по желанию клиента суперквад можно оснастить опциональными амортизаторами Öhlins, кастомной сидушкой и целым рядом других аксессуаров.



Официальные цены Exeet Quads предоставляет только по запросу, но дешёвой их продукция точно не будет. На вторичном рынке в Германии квадроциклы, построенные вокруг Kawasaki H2, стоят от 41 тысячи евро, а техника, основой для которой стал новенький BMW M1000RR, оценивается в 60 тысяч евро.