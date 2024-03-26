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Росатом представил прототип электромобиля

Росатом представил прототип электромобиля

Автор:
26 марта 2024 13:33
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Росатом   Россия   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   завод   машина   платформа   прототип   электромобиль   
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Госкорпорация Росатом начала разработку универсальной платформы для электротранспорта. Серийное производство платформы для поставок автопроизводителям должно стартовать в ближайшие годы. Появились и первые изображения прототипа электромобиля от Росатома.
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Метки: Автовсячина   Росатом   Россия   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   завод   машина   платформа   прототип   электромобиль   
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9  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Перепись дебилов какая-то. Написано же, что дизайном не занимаются, по сути делают только базу- шасси и силовую установку. Но нет, куча баранов блеет, дескать, где стекла?! А что за убогий кузов!
Новость позитивная, и хочется верить, что у нашего автопрома есть будущее, а не только тупик в виде ТАЗа.
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54k
Aleksandr 59 минут назад
Росатом должен был представить что-то типа такого, а не унылую мыльницу...
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Судя по всему фронтальное столкновение будет приводить к тоталу...
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25k
SolomonA 2 часа назад
Дизайнер вдохновился песней "Не смотри, не смотри ты по сторонам...". И решил - нахрена вообще кому боковые стекла?
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4k
xbrat 2 часа назад
Дизайнера с автоваза наняли?)
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7k
satra 2 часа назад
"В госкорпорации не собираются брать на себя разработку, к примеру, дизайна кузова и салона: Росатом будет обеспечивать автопроизводителей технологической основой для будущих электрокаров, которую они смогут использовать в качестве базы для дальнейшего проектирования собственных моделей."

По идее тогда можно не ограничиваться электрическими автомобилями.

Дается в руки набор "Юный Техник", а там уж кому что надо.

Хоть газонокосилку, хоть авиетку, хоть шуруповёрт.
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6k
Babangdida 2 часа назад
Как экстерьер, вполне. Интересно, что по ценам ожидается? Желаю успеха!
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1137 постов (1129 в горячем)

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