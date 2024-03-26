Росатом представил прототип электромобиля

1047
6
Госкорпорация Росатом начала разработку универсальной платформы для электротранспорта. Серийное производство платформы для поставок автопроизводителям должно стартовать в ближайшие годы. Появились и первые изображения прототипа электромобиля от Росатома.
В состав унифицированной платформы, производство которой планирует наладить Росатом, войдут двигатель, силовая электроника и система управления. В госкорпорации не собираются брать на себя разработку, к примеру, дизайна кузова и салона: Росатом будет обеспечивать автопроизводителей технологической основой для будущих электрокаров, которую они смогут использовать в качестве базы для дальнейшего проектирования собственных моделей.
Алексей Лихачёв назвал будущую «тележку» главной частью электромобиля. Опытный образец платформы корпорация планирует создать в течение двух-трёх лет.
Прототип небольшого электрокара Росатом покажет в рамках выставки «АтомЭкспо» в Сочи. По данным «Автопотока», это образец микрофургона на электротяге, при этом никаких данных о дальнейшем развитии проекта пока нет. Не исключено, что макет создан лишь для привлечения дополнительного внимания к электрическим проектам корпорации.
Одно из подразделений Росатома, компания «Рэнера», уже строит в Калининграде завод по производству тяговых батарей. Ожидается, что аккумуляторы отечественного происхождения будут применяться на электрокарах марок «Атом» и «АмберАвто». Кроме того, «Рэнера» рассчитывает поставлять батареи для столичного электротранспорта. Заработать фабрика должна в 2025 году, расчётная мощность — 4 ГВт⋅ч в год. Годом позже «Росатом» планирует запустить производство накопителей энергии и в Подмосковье.
Алексей Лихачёв назвал будущую «тележку» главной частью электромобиля. Опытный образец платформы корпорация планирует создать в течение двух-трёх лет.
Прототип небольшого электрокара Росатом покажет в рамках выставки «АтомЭкспо» в Сочи. По данным «Автопотока», это образец микрофургона на электротяге, при этом никаких данных о дальнейшем развитии проекта пока нет. Не исключено, что макет создан лишь для привлечения дополнительного внимания к электрическим проектам корпорации.
Одно из подразделений Росатома, компания «Рэнера», уже строит в Калининграде завод по производству тяговых батарей. Ожидается, что аккумуляторы отечественного происхождения будут применяться на электрокарах марок «Атом» и «АмберАвто». Кроме того, «Рэнера» рассчитывает поставлять батареи для столичного электротранспорта. Заработать фабрика должна в 2025 году, расчётная мощность — 4 ГВт⋅ч в год. Годом позже «Росатом» планирует запустить производство накопителей энергии и в Подмосковье.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Редчайший прототип Porsche 910 выставили на торги
- Первая сильно пострадавшая машина Cybertruck от несильного столкновения
- Infiniti представила третье поколение своего флагманского внедорожника QX80
- Brabus готовит к выпуску новый 190-сильный мотоцикл
- Спорткар со странной внешностью выставили на продажу
Метки: Автовсячина Росатом Россия Сделано у нас авто автомир автомобили завод машина платформа прототип электромобиль
Новости партнёров
реклама
Новость позитивная, и хочется верить, что у нашего автопрома есть будущее, а не только тупик в виде ТАЗа.
По идее тогда можно не ограничиваться электрическими автомобилями.
Дается в руки набор "Юный Техник", а там уж кому что надо.
Хоть газонокосилку, хоть авиетку, хоть шуруповёрт.