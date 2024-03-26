Росатом представил прототип электромобиля

В состав унифицированной платформы, производство которой планирует наладить Росатом, войдут двигатель, силовая электроника и система управления. В госкорпорации не собираются брать на себя разработку, к примеру, дизайна кузова и салона: Росатом будет обеспечивать автопроизводителей технологической основой для будущих электрокаров, которую они смогут использовать в качестве базы для дальнейшего проектирования собственных моделей.



Алексей Лихачёв назвал будущую «тележку» главной частью электромобиля. Опытный образец платформы корпорация планирует создать в течение двух-трёх лет.



Прототип небольшого электрокара Росатом покажет в рамках выставки «АтомЭкспо» в Сочи. По данным «Автопотока», это образец микрофургона на электротяге, при этом никаких данных о дальнейшем развитии проекта пока нет. Не исключено, что макет создан лишь для привлечения дополнительного внимания к электрическим проектам корпорации.



Одно из подразделений Росатома, компания «Рэнера», уже строит в Калининграде завод по производству тяговых батарей. Ожидается, что аккумуляторы отечественного происхождения будут применяться на электрокарах марок «Атом» и «АмберАвто». Кроме того, «Рэнера» рассчитывает поставлять батареи для столичного электротранспорта. Заработать фабрика должна в 2025 году, расчётная мощность — 4 ГВт⋅ч в год. Годом позже «Росатом» планирует запустить производство накопителей энергии и в Подмосковье.