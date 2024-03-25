ДТП произошло 23 марта на федеральной трассе «Кавказ» в Андроповском округе. Внедорожник Мерседес ГЛ сбил инспектора ДПС и водителя остановленной им машины, а также задел стоящий патрульный автомобиль Форд Фокус. Полицейский и пешеход скончались на месте происшествия. Водитель Гелендвагена скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан перед въездом в Минеральные Воды. Мужчина рассказал, что никого не сбивал. Очевидцы сообщают, что летел он не меньше 200 км/ч.

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ДТП произошло 23 марта на федеральной трассе «Кавказ» в Андроповском округе. Внедорожник Мерседес ГЛ сбил инспектора ДПС и водителя остановленной им машины, а также задел стоящий патрульный автомобиль Форд Фокус. Полицейский и пешеход скончались на месте происшествия. Водитель Гелендвагена скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан перед въездом в Минеральные Воды. Мужчина рассказал, что никого не сбивал. Очевидцы сообщают, что летел он не меньше 200 км/ч. 2024-03-25T11:33:30+03:00 Пропустить

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