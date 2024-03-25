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ДТП произошло 23 марта на федеральной трассе «Кавказ» в Андроповском округе. Внедорожник Мерседес ГЛ сбил инспектора ДПС и водителя остановленной им машины, а также задел стоящий патрульный автомобиль Форд Фокус. Полицейский и пешеход скончались на месте происшествия. Водитель Гелендвагена скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан перед въездом в Минеральные Воды. Мужчина рассказал, что никого не сбивал. Очевидцы сообщают, что летел он не меньше 200 км/ч.
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ну и наглядная демонстрация цены их "клятвы"
Они просто тупые и фанатичные.
Большинство мусульман, кроме своего Корана, ничего в жизни не читают и считают что они знают всё.
Просто за..ло каждый день читать новости, что какая-то тварь черножопая опять какую-то х...ню сотворила.
Они в развитие стопорнулись ещё тысячу лет назад.
Армяне как и цыгане, в какой бы стране они не жили, в своем подавляющем большинстве выбирают паразитический образ жизни.
Когда его поймали, он называл полицейских «братишками» и не понимал, за что его задержали.
осветите потом итог, сколько ему дадут за ДПС -ка, очень интересно!