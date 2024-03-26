Не уступил и был перевёрнут

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Вчера в Санкт-Перетбурге на перекрёстке Лиговского проспекта и Рязанского переулка столкнулись автомобили Киа и Джили. Последний от удара перевернулся на крышу.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, Джили не предоставил автомобилю Киа преимущество в движении. Авария обошлась без пострадавших.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, Джили не предоставил автомобилю Киа преимущество в движении. Авария обошлась без пострадавших.
"На Лиговском загорелся красный, а зелёная стрелка налево ещё нет, паркетник повернул налево, на красную стрелку, а "пыж" завершал маневр прямо, видимо, на жёлтый", — рассказал очевидец.
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