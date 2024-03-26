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Не уступил и был перевёрнут

Не уступил и был перевёрнут

Автор:
26 марта 2024 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Вчера в Санкт-Перетбурге на перекрёстке Лиговского проспекта и Рязанского переулка столкнулись автомобили Киа и Джили. Последний от удара перевернулся на крышу.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, Джили не предоставил автомобилю Киа преимущество в движении. Авария обошлась без пострадавших.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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11k
goshan_hmc Час назад
Торопыжка был голодный - проглотил утюг холодный!
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16k
ron 50 минут назад
китайцы ничерта не весят, да и центр тяжести у них походу где-то под облаками....
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8k
Neo 52 минуты назад
Классика жанра: проскакун и торопыга.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1280 постов (1296 в горячем)

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