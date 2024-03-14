Избившего глухую таксистку мужчину отправили за решётку

Отмечается, что арестованный неадекват свою вину признал. В своё оправдание он заявил, что за рулём такси ему почудились хулиганы, поэтому он "постучал" им в окно. Теперь нерадивому гендиректору одной из подмосковных компаний самому грозит до 7 лет колонии по статье о хулиганстве с применением насилия. Что касается пострадавшей, то она говорит, что не нарушала ПДД и была в шоке после нападения ещё два дня. Извинения нападавшего она не приняла, заявив, что агрессор должен ответить по закону.