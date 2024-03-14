FISHKINET
Сообщество Криминал 2749 постов • 380 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Авто > Сообщество Криминал
Избившего глухую таксистку мужчину отправили за решётку

Избившего глухую таксистку мужчину отправили за решётку

Автор:
14 марта 2024 16:54
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   Суд   нападение   сизо   таксистка   
1808
1
2

Нападавшему грозит до 7 лет колонии.

Агрессивного мужчину, напавшего на глухую таксистку 8 марта в подмосковном Дмитрове, отправили в СИЗО до 11 мая. Любитель распускать руки в любой непонятной ситуации просил отправить его под домашний арест, однако с учётом того, что 2 года назад он уже привлекался за хулиганство (но отделался штрафом), суд решил отправить его за решётку.

Напомним, что резонансный инцидент произошёл вечером 8 марта на улице Советской рядом с кинотеатром "Планета". 43-летний мужчина, который находился в качестве пассажира во внедорожнике Tank (машиной управляла его 20-летняя дочь), разбил боковое стекло и избил 37-летнюю женщину из-за того, что ему показалось, будто на перекрёстке она не пропустила и подрезала автомобиль его дочери.

Отмечается, что арестованный неадекват свою вину признал. В своё оправдание он заявил, что за рулём такси ему почудились хулиганы, поэтому он "постучал" им в окно. Теперь нерадивому гендиректору одной из подмосковных компаний самому грозит до 7 лет колонии по статье о хулиганстве с применением насилия. Что касается пострадавшей, то она говорит, что не нарушала ПДД и была в шоке после нападения ещё два дня. Извинения нападавшего она не приняла, заявив, что агрессор должен ответить по закону.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Подмосковье   Суд   нападение   сизо   таксистка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Максим Макашев Час назад
Извинения нападавшего она не приняла, заявив, что агрессор должен ответить по закону.
*************************
УМНИЧКА!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Двестиграмм 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Димыч 3 минуты назад
Ехал как-то с женой. Она за рулём, а я рядом, на пассажирском кресле. Спать хотелось после ночной и я его разложил, чтобы подремать. По дороге, через две сплошные , из двора, с противоположной стороны,выехала сущность. Жена успела затормозить, посигналила. Я тоже проснулся. Петушара вразвалочку вышел из машины и пошёл разбираться с женой. Меня только не сразу заметил. Когда заметил, бежал к машине уже не вразвалочку. Берегите себя и своих близких. Вот таких чмырей просто полно. Что за рулём, что в пешем порядке. А ещё и весна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
STRiX 9 минут назад
Вот как резко жизнь то может поменяться если ты возомнил себя пупом земли. Был гендиректор, машина с брутальным названием Танк, бабки есть все дела. Но вот беда, чем больше денег тем меньше человечности и больше чувства вседозволенности. Теперь посидит подумает, может че надумает дельного и поймет что нельзя себя так вести. Хотя если денег много, может и откупится, но надеюсь даже при таком для него радостном исходе в голове что-то да отложится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Max 17 минут назад
Я уверен на 100 процентов, что если бы петух увидел , что за рулём сидит кто-то типа охранника Гены из СашаТаня, то он бы и стекло протер и фары. Это определённый тип *директора мира", которые встречая сильного соперника, сразу же превращаются в кривоного шакала из м/ф Маугли и скуля от страха отползают за спину Шерхана и оттуда визжат о том "как они идут на Север".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
280
Фрол 17 минут назад
Молодец девочка ,что не приняла извинения ушлёпка.Пусть 3,14дор ответит за дурь свою,но чёт мне каацса, что он сидит хорошо на колёсах и соскочит со статьи на справку,когда это вскроется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Роман 19 минут назад
блин, я еще позавчера подумал, когда читал предыдущую статья про этот случай:
откуда все сразу поняли, что он "чурка сраный"?
по виду-то он не очень похож на того, о ком все сразу начали строчить...
такое ощущение, что на этом сайте есть бригада, которая специально разводит межнациональную вражду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 20 минут назад
Это же прекрасно! Теперь ему не почудятся хулиганы....они будут рядом с ним все долгих 7 лет.
А они постучат в его "дупло".....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 20 минут назад
Скормить ему все осколки битого стекла!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел Полчаса назад
я и не знал что такие есть

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
OLDer Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Доцент Полчаса назад
Вот реально девочку жалко. Получила нервный срыв на ровном месте от придурка которому "за рулём такси ему почудились хулиганы, поэтому он "постучал" им в окно."
Ну не слабо он так постучал! Чё употреблял-то?
"Извинения нападавшего она не приняла, заявив, что агрессор должен ответить по закону." -молодец девчуля!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел Полчаса назад
Ну посидит , подумает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Slawa49 Полчаса назад
о нашел что за танк)))) китай нас захватывает)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андерсен Полчаса назад
Конченный урод. По ПДД его дочурка должна была пропустить такси (помеха справа). Но он видимо, посчитал, что у него машина новее, сам он гендиректор, значит преимущество у него. Хорошо бы ему для поумнения дали все лет 7, посидеть-подумать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Denis Cudreacov Полчаса назад
Поделом вору и мУка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Slawa49 Полчаса назад
внедоржник Tank???? это что??? что то типа Patriot?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим Полчаса назад
Почитал коменты, со всеми согласен - таких моральных уродов нужно изолировать от общества, но вся беда в том, что эти гниды неисправимы! Как говорится - горбатого могила исправит! Такие твари всегда и везде все вопросы решают нахрапом, силой и наглостью.
Их бы в дурку бы поместить и там уколами полечить, чтобы всю оставшуюся жизнь ходили, улыбались и цветочки нюхали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Аркадий Полчаса назад
Вот пусть 7 и дают!!! Всё 7 от звонка до звонка!!! Подонок!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Kladbische Полчаса назад
Хоть бы его отпетушили на зоне! От таких уродов одни проблемы на дорогах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
376
ivandike Полчаса назад
Какое не должно быть на свободен, сочувствую женщине
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 17 комментариев
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

206684



Другие посты автора
Популярное в сообществах
5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли Премию Дарвина
5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли...
В Екатеринбурге активисты "Русской общины" устроили разборки с цыганами и вернули украденное авто
В Екатеринбурге активисты "Русской общины" устроили разборки с цыганами и вернули...
Набирающие популярность в сообществах
В этом году самая большая загадка века «отмечает» десятилетие – грустная дата, на самом деле
В этом году самая большая загадка века «отмечает» десятилетие – грустная дата, на...
Круговая постоянная: 12 занимательных фактов о числе пи
Круговая постоянная: 12 занимательных фактов о числе пи
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#факты#аварии#Ynews#кино#фильм#улыбнуло#Россия
#животные#автомир#в мире#люди#ДТП#история#позитив#Еда#подборка#дети
#автомобили#Юмор#машина#интересное#авто аварии#кот#Автовсячина#нападение#собака#забавно
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет Подсудимый набросился на судью во время вынесения приговора Подсудимый набросился на судью во время вынесения приговора "Если грешник покаялся, его надо простить": певец Шарлот написал письмо с извинениями патриарху Кириллу "Если грешник покаялся, его надо простить": певец Шарлот написал письмо с извинениями патриарху... Юный вратарь футбольного клуба в Подмосковье стал жертвой нападения мигрантов Юный вратарь футбольного клуба в Подмосковье стал жертвой нападения мигрантов «Невозможно же обмануть столько людей»: инфобизнесмен Аяз Шабутдинов услышал судебный вердикт и расплакался «Невозможно же обмануть столько людей»: инфобизнесмен Аяз Шабутдинов услышал судебный вердикт и... Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО

На что жалуетесь?

Вернуться