Избившего глухую таксистку мужчину отправили за решётку

Нападавшему грозит до 7 лет колонии.
Агрессивного мужчину, напавшего на глухую таксистку 8 марта в подмосковном Дмитрове, отправили в СИЗО до 11 мая. Любитель распускать руки в любой непонятной ситуации просил отправить его под домашний арест, однако с учётом того, что 2 года назад он уже привлекался за хулиганство (но отделался штрафом), суд решил отправить его за решётку.
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Напомним, что резонансный инцидент произошёл вечером 8 марта на улице Советской рядом с кинотеатром "Планета". 43-летний мужчина, который находился в качестве пассажира во внедорожнике Tank (машиной управляла его 20-летняя дочь), разбил боковое стекло и избил 37-летнюю женщину из-за того, что ему показалось, будто на перекрёстке она не пропустила и подрезала автомобиль его дочери.
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Отмечается, что арестованный неадекват свою вину признал. В своё оправдание он заявил, что за рулём такси ему почудились хулиганы, поэтому он "постучал" им в окно. Теперь нерадивому гендиректору одной из подмосковных компаний самому грозит до 7 лет колонии по статье о хулиганстве с применением насилия. Что касается пострадавшей, то она говорит, что не нарушала ПДД и была в шоке после нападения ещё два дня. Извинения нападавшего она не приняла, заявив, что агрессор должен ответить по закону.
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УМНИЧКА!!!!
откуда все сразу поняли, что он "чурка сраный"?
по виду-то он не очень похож на того, о ком все сразу начали строчить...
такое ощущение, что на этом сайте есть бригада, которая специально разводит межнациональную вражду.
А они постучат в его "дупло".....
Ну не слабо он так постучал! Чё употреблял-то?
"Извинения нападавшего она не приняла, заявив, что агрессор должен ответить по закону." -молодец девчуля!!!
Их бы в дурку бы поместить и там уколами полечить, чтобы всю оставшуюся жизнь ходили, улыбались и цветочки нюхали!