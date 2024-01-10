"Если грешник покаялся, его надо простить": певец Шарлот написал письмо с извинениями патриарху Кириллу

Просит простить, выпустить его на волю, чтоб он смог искупить вину и стать патриотом.
Известный в узких кругах Эдуард Шарлот внезапно прославился после своего демарша, когда на камеру сжёг российский паспорт. После этого товарищ, решив, что теперь он свободен, натворил еще кучу дичи, оскорбляя россиян и верующих.
Однако пребывание в Армении Шарлоту изрядно надоело. Там русскоязычного певца никто всерьез не воспринимал, денег катастрофически не хватало и он решил вернуться на родину. Тут артиста ждали, и задержали в аэропорту Пулково в ночь 22 ноября 2023 года.
Следствие, изучив "творчество" артиста, проанализировало его выложенные на публику ролики. В одном из видео Шарлот сжигает свой паспорт( статья об об умышленной порче документа, удостоверяющего личность гражданина), в другом переделывает текст песни "День Победы" с «явно оскорбительным характером» и рвёт на камеру букву Z, окрашенную цветами георгиевской ленты, и, наконец, в третьем, прибивает к дереву свой военный билет, фотографию патриарха Кирилла и православный крест.
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В результате, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что против Шарлота возбудили три уголовных дела — по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК), по статье об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) и о мелком хулиганстве.
В начале декабря Шарлот предстал перед Кировским районным судом Самары и, несмотря на извинения, отправился под стражу на два месяца до 24 января 2024 года.
Конечно, камера в СИЗО менее интересна, чем камера смартфона. Остаётся лишь думать и анализировать: в каком месте жизненного пути свернул не туда.
Видимо, поняв, что пришло время каяться, Шарлот написал письмо Патриарху Кириллу, в котором попросил прощения за свои прегрешения.
«Мой сын осознал вину, признав, что его поступок был ошибкой, и перед патриархом он выразил глубокие извинения, особенно учитывая его веру», — рассказывает отец артиста Валерий Шарлот.
«Вчера при поздравлении россиян с Рождеством патриарх Кирилл читал притчу о блудном сыне и сказал, что если грешник покаялся, то его надо простить», — как бы намекает отец артиста.
А телеграм-канал BAZA пишет, что в письме помимо извинений Шарлот сообщил, что находясь в СИЗО, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого просит выпустить его на волю.
Известно, что письмо отправлено еще до нового года, но ответа на него пока еще не было.
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Хочет прощения через церковь? Ок. Пусть в монахи постриг примет.
Хочет прощения у Россиян вымолить? Ок. Через передовую. Через пот и кровь.
И никак иначе!!!
Но у нас светское гос-во и отвечать Ш придется по закону.
Так что пару лет покаяний и тяжелой работы товарищ и искупит свои грехи.
И этим показать пример другим подобным дебилам, что можно творить что захочу а потом извинюсь и как с гуся вода... Привыкли все извиняться с грустным ипалом как в детском саду. Пускай посидит ума наберётся, задницу потренирует
Что же касается "моды", то всегда были в гражданской судебной практике такие понятия, как признание вины и раскаяние, принимаемые судом, как смягчающие обстоятельства. Только сейчас есть возможность лить крокодиловы слёзы на более широкую аудиторию.
https://www.kommersant.ru/doc/6442632https://www.kommersant.ru/doc/6442632
Так что сначала изучите вопрос, потом лезте с правками. На счет гражданского судопроизводства Вы опять ошиблись, так как вина есть только в уголовном и административном. И да, деятельное (!) раскаяние и признание вины смягчают наказание, но не отменяют его. За редким исключением, например, взятка, когда один сообщает о факте и помогает изобличить другого.
Что-то каша у Вас в голове.
Иначе это профанация и ересь николаитская. Что раз всё равно простят то можно и не сопротивляться греху.
"Он отметил, что вместе с тем могут быть «какие-то правоохранительные темы, степень вовлечения этих людей в какие-то преступные действия, но это уже не касается священнослужителя»."
То есть - прощение грехов прощением, а за нарушение светского закона - отвечай отдельно.