"Если грешник покаялся, его надо простить": певец Шарлот написал письмо с извинениями патриарху Кириллу

Конечно, камера в СИЗО менее интересна, чем камера смартфона. Остаётся лишь думать и анализировать: в каком месте жизненного пути свернул не туда.





Видимо, поняв, что пришло время каяться, Шарлот написал письмо Патриарху Кириллу, в котором попросил прощения за свои прегрешения.





«Мой сын осознал вину, признав, что его поступок был ошибкой, и перед патриархом он выразил глубокие извинения, особенно учитывая его веру», — рассказывает отец артиста Валерий Шарлот.

«Вчера при поздравлении россиян с Рождеством патриарх Кирилл читал притчу о блудном сыне и сказал, что если грешник покаялся, то его надо простить», — как бы намекает отец артиста.





А телеграм-канал BAZA пишет, что в письме помимо извинений Шарлот сообщил, что находясь в СИЗО, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого просит выпустить его на волю.





Известно, что письмо отправлено еще до нового года, но ответа на него пока еще не было.

