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"Если грешник покаялся, его надо простить": певец Шарлот написал письмо с извинениями патриарху Кириллу

"Если грешник покаялся, его надо простить": певец Шарлот написал письмо с извинениями патриарху Кириллу

Автор:
10 января 2024 11:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Суд   Шарлот   патриарх кирилл   письмо   покаялся   сизо   шоу бизнес   
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Просит простить, выпустить его на волю, чтоб он смог искупить вину и стать патриотом.

Известный в узких кругах Эдуард Шарлот внезапно прославился после своего демарша, когда на камеру сжёг российский паспорт. После этого товарищ, решив, что теперь он свободен, натворил еще кучу дичи, оскорбляя россиян и верующих.


Однако пребывание в Армении Шарлоту изрядно надоело. Там русскоязычного певца никто всерьез не воспринимал, денег катастрофически не хватало и он решил вернуться на родину. Тут артиста ждали, и задержали в аэропорту Пулково в ночь 22 ноября 2023 года.


Следствие, изучив "творчество" артиста, проанализировало его выложенные на публику ролики. В одном из видео Шарлот сжигает свой паспорт( статья об об умышленной порче документа, удостоверяющего личность гражданина), в другом переделывает текст песни "День Победы" с «явно оскорбительным характером» и рвёт на камеру букву Z, окрашенную цветами георгиевской ленты, и, наконец, в третьем, прибивает к дереву свой военный билет, фотографию патриарха Кирилла и православный крест.




В результате, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что против Шарлота возбудили три уголовных дела — по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК), по статье об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) и о мелком хулиганстве.

В начале декабря Шарлот предстал перед Кировским районным судом Самары и, несмотря на извинения, отправился под стражу на два месяца до 24 января 2024 года.


Конечно, камера в СИЗО менее интересна, чем камера смартфона. Остаётся лишь думать и анализировать: в каком месте жизненного пути свернул не туда.


Видимо, поняв, что пришло время каяться, Шарлот написал письмо Патриарху Кириллу, в котором попросил прощения за свои прегрешения.


«Мой сын осознал вину, признав, что его поступок был ошибкой, и перед патриархом он выразил глубокие извинения, особенно учитывая его веру», — рассказывает отец артиста Валерий Шарлот.
«Вчера при поздравлении россиян с Рождеством патриарх Кирилл читал притчу о блудном сыне и сказал, что если грешник покаялся, то его надо простить», — как бы намекает отец артиста.

А телеграм-канал BAZA пишет, что в письме помимо извинений Шарлот сообщил, что находясь в СИЗО, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого просит выпустить его на волю.


Известно, что письмо отправлено еще до нового года, но ответа на него пока еще не было.

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Метки: Видео   Суд   Шарлот   патриарх кирилл   письмо   покаялся   сизо   шоу бизнес   
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28  комментариев
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50k
Элек Мек 40 минут назад
Нет православного имени шарлот - ошибся с обращением.
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733
Максим Химки 8 минут назад
Он же вроде педераст ,церковь такое осуждала .
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1k
raael13 12 минут назад
Есть преступления, а есть грехи. Это разные понятия. Грех простить можно, а за преступления нужно отвечать.
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17k
_Tango_ 16 минут назад
Ну еще раз доказал, что он дибил. Патриарх речь вел о тех, кто уехал из страны, что-то когда то сказал и после этого раскаялся. А малолетних даунов, совершающих административные правонарушения он не предлагал прощать.
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 16 минут назад
народ не простит.
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10k
Trenzel2003 19 минут назад
Понять, простить и отпустить? С чего бы?
Хочет прощения через церковь? Ок. Пусть в монахи постриг примет.
Хочет прощения у Россиян вымолить? Ок. Через передовую. Через пот и кровь.
И никак иначе!!!
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319
Николаев Борис 24 минуты назад
Похоже, очко у него стало сильн болеть......
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25k
Виталий Касандров 24 минуты назад
Ну патриарх ,может и простит и даже помолится за спасение души придурка.
Но у нас светское гос-во и отвечать Ш придется по закону.
Так что пару лет покаяний и тяжелой работы товарищ и искупит свои грехи.
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11k
МихА Полчаса назад
Простить???
И этим показать пример другим подобным дебилам, что можно творить что захочу а потом извинюсь и как с гуся вода... Привыкли все извиняться с грустным ипалом как в детском саду. Пускай посидит ума наберётся, задницу потренирует
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150
Dmitry N 48 минут назад
Странно, что отец не отказался от сына геюки
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
62k
10k
Алексей 49 минут назад
Раньше ведьм и шлюх сжигали
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341
ruslan d 51 минуту назад
Еще страшней когда такие чудилы становятся патриотами ...
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3k
bosayk 53 минуты назад
с его ориентацией в сизо конечно тяжеловато наверняка, но когда осудят, отправят в барак, выдадут униформу, поклонниками талантов своих из числа зк прирастет вот там действительно ж.па будет
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26k
Сибиряк 53 минуты назад
Ну дык покаяние и смирение это не только текс, это и труды праведные. Где они?
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11k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Где-то, что-то или по неведению или целенаправленно напутано. Бред какой-то. Что, значит, "отпустить"? Его Церковь арестовала? Очередной пиар или грубо замаскированный антипиар. Есть дела духовные, церковные, а есть дела гражданские, государственные. Пусть "чистуху" следователю пишет. а не исповедь и покаяние Патриарху, да ещё и публично.
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29k
AzuveR 55 минут назад
Во первых, какой на буй он артист ? Обычное голубое чмо. Во вторых, по логике его папаши, все преступники ,которые покаялись,извинились и написали письма гундяю ,должны быть прощены и отпущены на волю ? А не пойдёт ли папа вместе с тупорылым сыночком козе в трещину ? Впаять по полной этому [мат] и отправить на зону, где ему несказанно будут рады.
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45k
Цыц тут у меня 58 минут назад
Пей, воруй, яби гусей... А потом просто пишешь письмо Кириллу и прощен. Интересно, а письмо только конкретному Кириллу можно писать или есть выбор?
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53k
Андрей Час назад
Если грешник покаялся, его надо простить. Не поспоришь. Но если он нарушил закон, то его надо судить и наказать по закону.
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12k
Б.Касторский Час назад
Всегда удивляла концепция отпущения грехов. Вот так на ровном месте извинился и всё? Ущерба нет? Так не бывает. Вообще пошла мода на извинения.
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66
dasn7 Б.Касторский Полчаса назад
"Покажите достойные плоды покаяния"
Иначе это профанация и ересь николаитская. Что раз всё равно простят то можно и не сопротивляться греху.
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