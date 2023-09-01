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Юный вратарь футбольного клуба в Подмосковье стал жертвой нападения мигрантов

Юный вратарь футбольного клуба в Подмосковье стал жертвой нападения мигрантов

Автор:
01 сентября 2023 09:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Вратарь   Подмосковье   ФК Родина   мигранты   нападение   одинцово   футбол   
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Выходцам из Средней Азии показалось, что юноша сделал в их сторону оскорбительный жест.

В Одинцово от рук "иностранных специалистов" пострадал 14-летний вратарь футбольного клуба "Родина" Марк Орешков. Юноша возвращался вечером с игры, когда у Баковского пруда заметил компанию молодых людей. Парню в сумерках показалось, что там есть его знакомые. Он поздоровался, а потом, поняв, что обознался, помахал рукой.


Стоявшие кучкой по какой-то причине подумали, что подросток показал им неприличный жест, и один из оскорбившихся набросился на юношу, измолотив его кулаками. В результате у спортсмена рассечено лицо - на раны пришлось наложить 6 швов. Также у парня сейчас наблюдаются проблемы с координацией и со зрением (глаз затёк и плохо видит).


Мать вратаря, проходя чуть позже мимо места, где напали на её сына, заприметила компанию и сняла парней на видео. Избитый узнал в мигрантах его обидчиков, о чём и сообщил в полицию.


О самом инциденте мама пострадавшего с его слов рассказывает так:


«Вчера после игры за первенство Москвы мой сын с другом поехали домой. Возле Баковского пруда ребенок увидел компанию, подумал, что там его знакомый, но обознался.

Кто-то из компании «послал» сына, на что он ответил, что все нормально, помахал рукой. После этого к нему подбежал какой-то молодой человек и сильно ударил по лицу кулаком».


Сейчас напавших на юношу разыскивают органы правопорядка Подмосковья. Футболист приступит к тренировкам через неделю, если не будет возражения от врачей. Гендиректор ФК "Родина" Константин Архипов сообщил, что клуб окажет Марку всю необходимую помощь, включая медицинскую. Ему уже сделана МРТ и взяты необходимые анализы, результаты которых будут получены в самое ближайшее время.

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Метки: Видео   Вратарь   Подмосковье   ФК Родина   мигранты   нападение   одинцово   футбол   
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7  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
пора устраивать славянские патрули и гасить как 90ых всех подряд чурок.
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4k
Alex 10 минут назад
Гниды черножопые
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17k
Shtoppi 11 минут назад
видимо пора создавать отряды народного ополчения, для борьбы с интервентами. всех подряд инородцев вылавливать и прикапывать на месте.
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8k
The Dude 24 минуты назад
Всё ещё верите, что они сюда приехали работать?
Всё ещё верите, что с ними можно договориться?
Считаете, что они к нам по человечески относятся и заслуживают статус людей?
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10k
Garpia121 40 минут назад
Опасней бродячих собак. Но с собаками, почему-то, призывают бороться, а тут нет.
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