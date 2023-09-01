Юный вратарь футбольного клуба в Подмосковье стал жертвой нападения мигрантов

В Одинцово от рук "иностранных специалистов" пострадал 14-летний вратарь футбольного клуба "Родина" Марк Орешков. Юноша возвращался вечером с игры, когда у Баковского пруда заметил компанию молодых людей. Парню в сумерках показалось, что там есть его знакомые. Он поздоровался, а потом, поняв, что обознался, помахал рукой.

Стоявшие кучкой по какой-то причине подумали, что подросток показал им неприличный жест, и один из оскорбившихся набросился на юношу, измолотив его кулаками. В результате у спортсмена рассечено лицо - на раны пришлось наложить 6 швов. Также у парня сейчас наблюдаются проблемы с координацией и со зрением (глаз затёк и плохо видит).