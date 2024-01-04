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Подсудимый набросился на судью во время вынесения приговора

Подсудимый набросился на судью во время вынесения приговора

Автор:
04 января 2024 10:26
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   Суд   в мире   инцидент   нападение   судья   
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В Лас-Вегасе мужчина эпично прыгнул на судью из-за того, что она отказала ему в освобождении под залог.

Делон Редден обвинялся в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах и неоднократно привлекался за другие нарушения.

В очередной раз адвокат подсудимого запрашивал испытательный срок, ссылаясь на стабильное психическое состояние преступника. Но судья отклонила эту просьбу сославшись на то, что обвиняемый уже привлекался ранее за другие правонарушения. Она заявила, что Редден все-таки должен отправиться в тюрьму, потому что ему нужно "попробовать кое-что другое".

В этот момент подсудимый выкрикнул оскорбительные вещи в ее адрес, перепрыгнул через скамью и набросился.

Чтобы отбить женщину у злоумышленника в сражение вступили три судебных пристава. Судья и один из сотрудников получили травмы и были доставлены в больницу.

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Метки: Видео   США   Суд   в мире   инцидент   нападение   судья   
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6  комментариев
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23k
Слепой Пью 17 минут назад
Тут-то ему срок могут и на нолик-другой после цифры докинуть...
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20k
anpetrof Полминуты назад
Дикий человек, таких надо в намордниках и клетках содержать
...
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10k
Trenzel2003 2 минуты назад
Наши умнее все таки. Наши в клетке держат преступника до самого вынесения приговора.
А эти, ну дебилы! Могли бы под охраной в кандалах держать. Демократия, х**ли!
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4k
Бровеносец в потёмках 4 минуты назад
Вот он, "американский мир".
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4k
Горожанин 17 минут назад
Не терпила. Не терпил обычно в палате для буйных содержат.
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Fidel

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