Подсудимый набросился на судью во время вынесения приговора

В этот момент подсудимый выкрикнул оскорбительные вещи в ее адрес, перепрыгнул через скамью и набросился.

Чтобы отбить женщину у злоумышленника в сражение вступили три судебных пристава. Судья и один из сотрудников получили травмы и были доставлены в больницу.