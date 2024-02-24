Автомесиво: десятки автомобилей парализовали движение на магистрали

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На оживлённом участке дороги Вэйсинь, у автомобильной развязки Синтан, проходящей по территории промышленного парка в городе Сучжоу (провинция Цзянсу, КНР), произошло крупномасштабное столкновение, как минимум 100 автомобилей.
Один из участников дорожного движения запечатлел последствия аварии, произошедшей из-за резкой перемены погодных условий.
По сообщениям СМИ, в результате масштабного столкновения три человека были отправлены в больницу. Нескольким десяткам автомобилистов была оказана медицинская помощь на месте.
Местные дорожные полицейские приступили к расследованию причин аварии.
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