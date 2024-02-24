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Автомесиво: десятки автомобилей парализовали движение на магистрали

Автомесиво: десятки автомобилей парализовали движение на магистрали

Автор:
24 февраля 2024 12:32
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Китай   авария   авто   врезались   магистрль   машина   
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На оживлённом участке дороги Вэйсинь, у автомобильной развязки Синтан, проходящей по территории промышленного парка в городе Сучжоу (провинция Цзянсу, КНР), произошло крупномасштабное столкновение, как минимум 100 автомобилей.

Один из участников дорожного движения запечатлел последствия аварии, произошедшей из-за резкой перемены погодных условий.


По сообщениям СМИ, в результате масштабного столкновения три человека были отправлены в больницу. Нескольким десяткам автомобилистов была оказана медицинская помощь на месте.


Местные дорожные полицейские приступили к расследованию причин аварии.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   авария   авто   врезались   магистрль   машина   
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9  комментариев
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310
Сергей 8 часов назад
Что там расследовать? Все на летней резине.
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10k
Домашние хитрости Час назад
Матерь божья! Надеюсь, что все живы, а пострадавшие поправятся.
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605
Хаба88 3 часа назад
Петь. Мала куча мала куча, куча мала.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 часа назад
Что бывает с теми кто доверяет всяким автопрограммам удержания, дистанции и прочего...)))
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8k
Oleg 5 часов назад
Они с криками "вижу замес,не вижу преград" влетали? Вообще чувства самосохранения нет
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6k
hhwost 6 часов назад
"как здорово, что все мы здесь сегодня собрались"
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945
Тордион 6 часов назад
Переобуться недостаточно. Нужно иметь навыки езды на льду, У нас это то же не многие умеют. А в толпе достаточно что бы только один ошибся, а остальные просто не успевают отреагировать...
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15k
Александр 6 часов назад
Сходка клуба фанатов NASCAR?
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2k
Igor Grishaev 7 часов назад
Я так понял, понятие "зимняя резина" им неведомо
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