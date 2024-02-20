Летел быстрее своего ангела-хранителя

В Нью-Тайбэе 28-летний мотоциклист сильно превысив скорость столкнулся с поворачивающим кроссовером. Удар был такой силы, что автомобиль перевернулся на крышу. От полученных травм мотоциклист позже скончался в больнице. Водителя автомобиля пришлось извлекать спасателям, но от госпитализации он отказался. Полиция предъявила ему обвинение в халатности, приведшей к смерти.

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В Нью-Тайбэе 28-летний мотоциклист сильно превысив скорость столкнулся с поворачивающим кроссовером. Удар был такой силы, что автомобиль перевернулся на крышу. От полученных травм мотоциклист позже скончался в больнице. Водителя автомобиля пришлось извлекать спасателям, но от госпитализации он отказался. Полиция предъявила ему обвинение в халатности, приведшей к смерти. 2024-02-20T14:04:45+03:00 Пропустить

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