Летел быстрее своего ангела-хранителя

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В Нью-Тайбэе 28-летний мотоциклист сильно превысив скорость столкнулся с поворачивающим кроссовером. Удар был такой силы, что автомобиль перевернулся на крышу. От полученных травм мотоциклист позже скончался в больнице. Водителя автомобиля пришлось извлекать спасателям, но от госпитализации он отказался. Полиция предъявила ему обвинение в халатности, приведшей к смерти.
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Его МЕЛКУЮ СЕРУЮ ТОЧКУ тупо ВООБЩЕ не было видно против солнца.
Этот мотоциклиторист вообще-то должен был пропустить транспорт который тяжелее его в несколько раз и тем более не видит его.
Но он решил, что он прав.. идиот
Странно, типа, мот такой нарушитель, а обвиняют водилу. Что-то не сходится.
99% ДДП похоже происходит когда нарушитель думает что нарушает только он, а остальные будут ехать нормально. (Внезапно это не всегда так)
То что автор написал о превышении скорости, это его фантазия.