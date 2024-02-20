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Летел быстрее своего ангела-хранителя

Летел быстрее своего ангела-хранителя

Автор:
20 февраля 2024 14:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Китай   Тайвань   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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В Нью-Тайбэе 28-летний мотоциклист сильно превысив скорость столкнулся с поворачивающим кроссовером. Удар был такой силы, что автомобиль перевернулся на крышу. От полученных травм мотоциклист позже скончался в больнице. Водителя автомобиля пришлось извлекать спасателям, но от госпитализации он отказался. Полиция предъявила ему обвинение в халатности, приведшей к смерти.
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Метки: Видео   ДТП   Китай   Тайвань   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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43  комментария
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63k
pynh 3 часа назад
зато он был прав!
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21k
Luc72 2 часа назад
Тем более, что мотоцикл "летел" идеально со стороны солнца, просто гляньте на тени.
Его МЕЛКУЮ СЕРУЮ ТОЧКУ тупо ВООБЩЕ не было видно против солнца.
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9k
mbr 2 часа назад
Машинку жалко.. убил машинку идиот.
Этот мотоциклиторист вообще-то должен был пропустить транспорт который тяжелее его в несколько раз и тем более не видит его.
Но он решил, что он прав.. идиот
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508
Добрый Доктор 3 часа назад
Водитель тут, по правилам, конечно виноват, за то, что не пропустил, но мелкий низколетящий мот, особенно черный или серый, можно тупо не увидеть с большого расстояния, сам неоднократно сталкивался с таким - он, по ощущениям, появляется внезапно. По той же причине нередко бьют велосипеды и самокаты, пользователи которых думают, что им все можно.
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8k
tamin 3 часа назад
Хрусть хрусть, хотя водитель тут явно косяк ходячий. Эх, скоро смотрим на дорогахриключение идиотов на двухколесных
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21k
Александр 3 часа назад
Опять слепошарый и левый поворот.
Странно, типа, мот такой нарушитель, а обвиняют водилу. Что-то не сходится.
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23k
BiZ 3 часа назад
ты как скорость-то определил, говноафтар? слепошарый муьак оправдан?
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62k
Олег 3 часа назад
Я до сегодняшнего дня был уверен, что один человек не сможет перевернуть автомобиль без доп.приспособлений....
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59k
alertol 3 часа назад
Превышение скорости на мотоцикле это конечно зло, но водила автомобиля тоже "молодец" с закрытыми глазами ехал похоже.

99% ДДП похоже происходит когда нарушитель думает что нарушает только он, а остальные будут ехать нормально. (Внезапно это не всегда так)
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36k
Fat Lynx 4 часа назад
Бля! Это мопед! Кто куда летел? Коробочка просто повернула не глядя.
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85
Юлия 4 часа назад
Кроссовер поворачивал налево, мотоциклист ехал прямо. Кроссовер был обязан пропустить мотоциклиста, а он перся даже не глядя. Мотоциклиста жалко.
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