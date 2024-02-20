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Китайский автомобиль, который умеет стряхивать снег

Китайский автомобиль, который умеет стряхивать снег

Автор:
20 февраля 2024 15:48
Сообщество : Автомир
Метки: NIO   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   зима   машина   электромобиль   
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Китайский автопроизводитель NIO представил инновационную функцию, которая автоматически стряхивает снег с поверхности автомобиля. Она была внедрена в электрокар NIO ET9.
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Метки: NIO   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   зима   машина   электромобиль   
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13  комментариев
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25k
SolomonA Час назад
Если б так все просто было, у нас снег слетал бы после 50 метров по зимним колдобинам.
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17k
Александр Н. 20 минут назад
Саб на 5 кВт стряхнет не только снег, но и часть кузовных панелей.
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38k
koleos72 Полчаса назад
https://youtube.com/shorts/FeDoDl7Hy2c?si=9qRbSMi57lNq_dZ-
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38k
koleos72 Полчаса назад
https://youtube.com/shorts/U1YY2zAf11E?si=eU5zsXu6WOC3l-uu
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10k
wild cat Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Tony 46 минут назад
ну, во-первых, даже если снег оно и стряхнет (вряд ли), и вокруг машины - по колено)) как пролезть то в машину?))

а, во-вторых, эти электровозы в принципе зимой не особо едут... зачем стряхивать то тогда?))))
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24k
Тигран Саркисян 48 минут назад
Я представляю что там в этот момент внутри с пассажирами)))
Ссылка www.youtube.com
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23k
BiZ 55 минут назад
пусть лед стряхнет)
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2k
Daggers D. Час назад
Ссылка youtu.be
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9k
vasilykopkov Час назад
После ледяного дождя пусть стряхнёт.
А мы посмеёмся...
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3k
Александр Полещук Час назад
Конец всем сайлентблокам придет очень быстро!
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Во-первых малоэффективно, во-вторых со стороны выглядит так, будто люди внутри заняты более важным чем чистка автомобиля от снега.
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