Китайский автомобиль, который умеет стряхивать снег

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Китайский автопроизводитель NIO представил инновационную функцию, которая автоматически стряхивает снег с поверхности автомобиля. Она была внедрена в электрокар NIO ET9.
По словам создателей, функция поможет водителям сэкономить время и усилия, освобождая их от необходимости самим очищать автомобиль от снега.
Автоматическое стряхивание снега осуществляется с помощью специальных датчиков, которые определяют наличие снега на автомобиле.
Когда датчики обнаруживают снег, система активирует специальные щетки или автоматически разрывает слой снега с помощью воздушного потока. Таким образом, снег удаляется без участия водителя.
Эта функция может быть особенно полезной в холодное время года, когда автомобили часто покрываются толстым слоем снега. Она поможет водителям сэкономить время на очистку автомобиля перед поездкой.
Представители автопроизводителя утверждают, что эта функция не только облегчит жизнь водителям, но и повысит безопасность на дорогах.
Удаление снега с автомобиля улучшит видимость и позволит избежать ситуаций, когда снег соскользнет с крыши машины и может создать проблемы другим участникам дорожного движения.
Автоматическое стряхивание снега осуществляется с помощью специальных датчиков, которые определяют наличие снега на автомобиле.
Когда датчики обнаруживают снег, система активирует специальные щетки или автоматически разрывает слой снега с помощью воздушного потока. Таким образом, снег удаляется без участия водителя.
Эта функция может быть особенно полезной в холодное время года, когда автомобили часто покрываются толстым слоем снега. Она поможет водителям сэкономить время на очистку автомобиля перед поездкой.
Представители автопроизводителя утверждают, что эта функция не только облегчит жизнь водителям, но и повысит безопасность на дорогах.
Удаление снега с автомобиля улучшит видимость и позволит избежать ситуаций, когда снег соскользнет с крыши машины и может создать проблемы другим участникам дорожного движения.
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а, во-вторых, эти электровозы в принципе зимой не особо едут... зачем стряхивать то тогда?))))
А мы посмеёмся...