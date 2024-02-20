Китайский автомобиль, который умеет стряхивать снег

По словам создателей, функция поможет водителям сэкономить время и усилия, освобождая их от необходимости самим очищать автомобиль от снега.



Автоматическое стряхивание снега осуществляется с помощью специальных датчиков, которые определяют наличие снега на автомобиле.



Когда датчики обнаруживают снег, система активирует специальные щетки или автоматически разрывает слой снега с помощью воздушного потока. Таким образом, снег удаляется без участия водителя.



Эта функция может быть особенно полезной в холодное время года, когда автомобили часто покрываются толстым слоем снега. Она поможет водителям сэкономить время на очистку автомобиля перед поездкой.



Представители автопроизводителя утверждают, что эта функция не только облегчит жизнь водителям, но и повысит безопасность на дорогах.



Удаление снега с автомобиля улучшит видимость и позволит избежать ситуаций, когда снег соскользнет с крыши машины и может создать проблемы другим участникам дорожного движения.