Авария дня. Ошибка ценою в жизь

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Видео от 5 февраля прошлого года. Мне оно раньше не попадалось, извиняйте если набаяню. В китайском городе Вэйхае, провинции Шаньдун, легковой автомобиль при повороте направо не из своей полосы подрезал грузовик. Автоцистерна не смогла избежать столкновения и опрокинулась, превратив легковой автомобиль нарушителя буквально в блин. Водитель и пассажир чёрного автомобиля погибли на месте ДТП.
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