FISHKINET
Сообщество Аварии 7164 поста • 557 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Авария дня. Ошибка ценою в жизь

Авария дня. Ошибка ценою в жизь

Автор:
04 октября 2023 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
1156
3
1
Видео от 5 февраля прошлого года. Мне оно раньше не попадалось, извиняйте если набаяню. В китайском городе Вэйхае, провинции Шаньдун, легковой автомобиль при повороте направо не из своей полосы подрезал грузовик. Автоцистерна не смогла избежать столкновения и опрокинулась, превратив легковой автомобиль нарушителя буквально в блин. Водитель и пассажир чёрного автомобиля погибли на месте ДТП.
Предыдущая часть
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Дмитрий 46 минут назад
Опять дебил за рулём грузовика! Не крутил бы рулём - не пострадали бы невиновные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
59k
Олег 5 минут назад
На бочку видать пересел с самоката. Хотя и на самокате нельзя так рулём крутить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Вот, водила мопеда точно "в рубашке" родился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Доктор Джонс 41 минуту назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97k
Татьяна Юсова 46 минут назад
Жесть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37
Knives22 53 минуты назад
В блин там 2 машины превратились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30793



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
18 кошачьих дурачков, у которых всего один нейрон
18 кошачьих дурачков, у которых всего один нейрон
Набирающие популярность в сообществах
Заведите кота, говорили они. Будет весело
Заведите кота, говорили они. Будет весело
Процесс изготовления статуэток Гордона Фримена в одной из китайских фабрик в 2013 году по заказу компании Gaming Heads
Процесс изготовления статуэток Гордона Фримена в одной из китайских фабрик в 2013 году...
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - не передержать

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#интересное#США#дети#фильм#шоу бизнес#авто аварии#конфликт
#люди#машина#автомир#животные#Автовсячина#кино#ДТП#подборка#Россия#забавно
#в мире#автомобили#Юмор#полиция#история#позитив#факты#аварии#знаменитости#новости
Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут BMW с поворотником столкнулся с 14-летним мотоциклистом BMW с поворотником столкнулся с 14-летним мотоциклистом Курьер-камикадзе врезался в автомобиль Курьер-камикадзе врезался в автомобиль Обычно такое случается после фразы - "смотри как я умею" Обычно такое случается после фразы - "смотри как я умею" В это сложно поверить, но он выжил В это сложно поверить, но он выжил Погоня закончилась на бетонном столбе Погоня закончилась на бетонном столбе

На что жалуетесь?

Вернуться