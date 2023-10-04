Авария дня. Ошибка ценою в жизь

Видео от 5 февраля прошлого года. Мне оно раньше не попадалось, извиняйте если набаяню. В китайском городе Вэйхае, провинции Шаньдун, легковой автомобиль при повороте направо не из своей полосы подрезал грузовик. Автоцистерна не смогла избежать столкновения и опрокинулась, превратив легковой автомобиль нарушителя буквально в блин. Водитель и пассажир чёрного автомобиля погибли на месте ДТП.