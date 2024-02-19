Поворотник включил, знаичт можно в зеркала не смотреть?

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Весьма распространённая ситуация на дороге, но только этот случай окончился ДТП. Водитель на автомобиле Рено Меган2 включил поворотник и не посмотрев в зеркала пошёл на обгон, чем напугал водителя с регистратором. Снято где-то на просторах Челябинской области.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Я как то ментам пытался объяснить , что всё началось с газели, которая шарахнулась в соседний ряд.
Газель уехала, Долбанулись шесть авто. Мне тоже прилетело, хоть и успел остановиться.
Мне менты высказали - " Вы единственный , кто не виноват. Успокойтесь!"
Я говорю -"У Вас же есть записи! Это же МКАД! "
Итог - Пошел на юг! (йух) - нет касания- нет дтп! - нет причин к возбуждению центральной нервной системы...
Отсюда и берутся те, кто на юге вертел ПДД...
А верить безграмотным ментам на слово не стоит.