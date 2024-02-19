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Поворотник включил, знаичт можно в зеркала не смотреть?

Поворотник включил, знаичт можно в зеркала не смотреть?

Автор:
19 февраля 2024 09:54
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Весьма распространённая ситуация на дороге, но только этот случай окончился ДТП. Водитель на автомобиле Рено Меган2 включил поворотник и не посмотрев в зеркала пошёл на обгон, чем напугал водителя с регистратором. Снято где-то на просторах Челябинской области.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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13  комментариев
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4k
xbrat 47 минут назад
Автор конечно дал угла, спрашивается зачем? Половина авто на снегу, тут вообще резкие движения противопоказаны.
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9k
Vалѣнтиныч 12 минут назад
Нет касания... Не участник ДТП.
Я как то ментам пытался объяснить , что всё началось с газели, которая шарахнулась в соседний ряд.
Газель уехала, Долбанулись шесть авто. Мне тоже прилетело, хоть и успел остановиться.
Мне менты высказали - " Вы единственный , кто не виноват. Успокойтесь!"
Я говорю -"У Вас же есть записи! Это же МКАД! "
Итог - Пошел на юг! (йух) - нет касания- нет дтп! - нет причин к возбуждению центральной нервной системы...
Отсюда и берутся те, кто на юге вертел ПДД...
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155
ruslan d 56 минут назад
А что он сделал, даже почти не сместился ...
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26k
Михаил Сметанкин Час назад
Я бы по такой дороге на такой скорости вообще бы никого не обгонял
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13k
Cornho 2 часа назад
И грузовичку ни за что прилетело.
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
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78k
Viktor 2 часа назад
А реношник-гнида так и свалил?
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155
ruslan d Viktor 55 минут назад
А почему он гнида , что он сделал ?
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ruslan d Vатный kubikk 20 минут назад
Да он даже не дернулся ...
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