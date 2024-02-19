Поворотник включил, знаичт можно в зеркала не смотреть?

Весьма распространённая ситуация на дороге, но только этот случай окончился ДТП. Водитель на автомобиле Рено Меган2 включил поворотник и не посмотрев в зеркала пошёл на обгон, чем напугал водителя с регистратором. Снято где-то на просторах Челябинской области.

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