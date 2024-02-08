Последствия массовой аварии на трассе М4, где столкнулись 29 автомобилей

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Из-за сильных снегопадов случилось несколько массовых ДТП. Одно из них на 86-м км трассы М-4 Дон в районе Ступино, где столкнулось 25 легковых и четыре грузовых машины. 15 пострадавших, один человек погиб.
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Раньше не было таких аварий (но и было несколько "хитрых", что переезжали на "бесплатную" по полю) т.к. не было правого отбойника и люди "уходили" в поле. Теперь он есть и деваться некуда((( вот реальность. Даже если успел остановиться ты, не факт что успеют за тобой(((
Зато никто не съедет бесплатно! - да автодурь?! - вы же кричите ВВП что это всё для безопасности, а не заработка
2 января этого года я стал участником такой же аварии на 270 км всё той же М4. Тогда было 27 автомобилей, и в тот момент было очевидно всем, что причиной этого стали именно не чищенная трасса платного участка и сильнейший буран. Машины побило знатно, половина была, что называется, тотал, однако ни одного пострадавшего, кроме 4х, которым потребовался психолог.
А всё это потому так вышло, что скорости были низкие. Все соблюдали рекомендации ГИБДД в подобной ситуации, но свежий ледяной снег, слоем в 5 см, выпавший на голый лёд сделали своё дело. Я залез под раму Прадика на скорости 20 км/ч. У меня даже подушки безопасности не сработали, но результат можно увидеть на фото: машина там и закончилась.
Потому не следует обвинять кого-либо в отсутствии мозгов или чувства самосохранения.
Судя по повреждениям - скорости за 100.
По вчерашнему снегопаду - просто самоубийство.