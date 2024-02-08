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Последствия массовой аварии на трассе М4, где столкнулись 29 автомобилей

Последствия массовой аварии на трассе М4, где столкнулись 29 автомобилей

Автор:
08 февраля 2024 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Оля   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
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Из-за сильных снегопадов случилось несколько массовых ДТП. Одно из них на 86-м км трассы М-4 Дон в районе Ступино, где столкнулось 25 легковых и четыре грузовых машины. 15 пострадавших, один человек погиб.

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Метки: Видео   ДТП   Оля   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
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14  комментариев
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17k
Совранский 3 часа назад
"моя" трасса на дачу.
Раньше не было таких аварий (но и было несколько "хитрых", что переезжали на "бесплатную" по полю) т.к. не было правого отбойника и люди "уходили" в поле. Теперь он есть
и деваться некуда((( вот реальность. Даже если успел остановиться ты, не факт что успеют за тобой(((
Зато никто не съедет бесплатно! - да автодурь?! - вы же кричите ВВП что это всё для безопасности, а не заработка
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89k
Taras Kozalupko 13 минут назад
Летят там все, как ипанутые, думают проплатили платку, можно тапок в пол и не смотреть на погодные условия
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2k
Серёжа Полчаса назад
ДТП случилось не "из-за сильных снегопадов", как пишет автор, а из-за отсутствия мозгов у некоторых особей.
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251
Дмитрий Пашин Серёжа 17 минут назад
Нет, Серёжа, из-за отсутствия мозгов у некоторых особей, человек погиб.
2 января этого года я стал участником такой же аварии на 270 км всё той же М4. Тогда было 27 автомобилей, и в тот момент было очевидно всем, что причиной этого стали именно не чищенная трасса платного участка и сильнейший буран. Машины побило знатно, половина была, что называется, тотал, однако ни одного пострадавшего, кроме 4х, которым потребовался психолог.
А всё это потому так вышло, что скорости были низкие. Все соблюдали рекомендации ГИБДД в подобной ситуации, но свежий ледяной снег, слоем в 5 см, выпавший на голый лёд сделали своё дело. Я залез под раму Прадика на скорости 20 км/ч. У меня даже подушки безопасности не сработали, но результат можно увидеть на фото: машина там и закончилась.
Потому не следует обвинять кого-либо в отсутствии мозгов или чувства самосохранения.
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2k
Александр 39 минут назад
самое интересное, проезжал вчера этот участок. никто никуда не гнал, все легковые дружно ехали 70-80 в левых полосах, фуры справа 60-70.
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4k
ProstoBoBka 48 минут назад
Разрешено 110, топят 130, потом такие ужасные последствия! НЕЛЬЗЯ на наших дорогах 150 км/ч делать, последствия будут еще хуже... куча еб...ых летчиков в такую погоду! Метель, видимость плохая, но газ почти в полу...
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25k
MrGod Час назад
Слёт спешащих нухозадов)
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929
AlexG Час назад
Черный день страховых компаний.
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7k
Бу Час назад
долбодятлы, уверен, было 80+ км/ч
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4k
Отвратительный Мужик 3 часа назад
Опять профессиАналы людей поубивали. 40 тон под управлением идиота это очень опасно.
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39k
albedo 3 часа назад
Опять, наверняка, гонщики.
Судя по повреждениям - скорости за 100.
По вчерашнему снегопаду - просто самоубийство.
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337
Quantimus albedo 3 часа назад
Я по трассе иногда зимней езжу, в такую погоду я километров 60 тащусь максимум и дистанция у меня большущая до впереди идущего автомобиля. С удивлением смотрю на проносящихся мимом меня автомобилях сквозь метель по гололёду со скоростью выше ста, когда между ними метров 10 расстояния да ещё в темноте...
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