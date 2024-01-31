Jeep Gladiator скопированный с игрушки продали на благотворительность

В проекте помимо компании-производителя игрушек Mattel участвовали тюнинг-ателье RealTruck Inc и Doetsch Off-Road. Пикапу, к примеру, на 10 сантиметров (с 25,5 сантиметра) увеличили дорожный просвет, модифицировав подвеску при помощи амортизаторов Fox и установив Gladiator на 17-дюймовые колёса с 37-дюймовыми покрышками General Grabber. Как и на игрушечном внедорожнике, они окрашены в сочетание чёрного и оранжевого. Кроме того, доработан рулевой механизм.



Gladiator оснащён силовыми бамперами, лебёдкой и багажником на крыше, а грузовую платформу снабдили специально разработанной стойкой для аксессуаров. В набор оборудования входят топливные канистры, дополнительный свет, палатка и многое другое.



Кузов пикапа украсили наклейками, аналогичными применённым на игрушке. По некоторым данным, дизайнеры при создании Gladiator получили доступ к компьютерным файлам самой компании MatchBox. Таким образом, одна ливрея в точности повторяет другую с учётом масштаба.



Силовой агрегат пикапа не менялся. Это 3,6-литровый V6 на 285 сил в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Вырученные деньги нынешние владельцы необычного грузовика планируют передать на благотворительность.