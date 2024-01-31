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Jeep Gladiator скопированный с игрушки продали на благотворительность

Jeep Gladiator скопированный с игрушки продали на благотворительность

Автор:
31 января 2024 14:08
Сообщество : Автомир
Метки: Jeep   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   внедорожник   игрушка   машина   тюнинг   
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На аукционе Barrett-Jackson был продан глубоко модифицированный Jeep Gladiator за 325 000 долларов или 29 миллионов рублей по текущему курсу. Строили его для выставки SEMA 2023 года, а образцом для сборки стала игрушка от MatchBox — миниатюрный внедорожник под названием RealTruck.
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Метки: Jeep   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   внедорожник   игрушка   машина   тюнинг   
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1  комментарий
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Станислав Полчаса назад
Мне бы такую бибику (мальчик Стасик 40 годиков).
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