Американская мощь: старый Jeep 50-х завелся после 44 лет простоя на свалке

В США смогли оживить пикап Jeep 1951 года. Винтажное внедорожное авто простояло более четырех десятилетий под открытым небом на свалке. Ему посвятили видео на Youtube-канале Jennings Motor Sports.



Этот Willys Jeep Truck (именно такое полное название авто) не ездил с 1980 года. Его состояние оставляет желать лучшего — краска облезла, кузов заржавел, а внутренняя отделка разорвана.



