Представлен самый быстрый серийный Jeep

Габариты Jeep Wagoneer S — 4886×2123×1645 мм. Кроссовер отдалённо напоминает бензиновые Wagoneer, но новинку отличает новый подход к дизайну. Фирменную стилистику пришлось адаптировать к принципиально новой силовой установке, для того чтобы обеспечить приемлемый коэффициент лобового сопротивления. Попутно Wagoneer S снабдили, к примеру, новой оптикой, подсвеченной «решёткой радиатора» и крупным спойлером.



Jeep Wagoneer S получит два электромотора с отдачей 600 л. с. и 837 Нм и при весе 2570 кг сможет ускоряться до 60 миль в час за 3.4 секунды — на 0.1 секунды быстрее Grand Cherokee Trackhawk, ранее считавшегося самой динамичной серийной моделью. Максимальная скорость составит 200 км/ч. Примерный запас хода, обеспечиваемый 100-киловаттной батареей, превысит 480 км. На зарядку аккумулятора с 20 до 80 % уйдёт 23 минуты.



Jeep не уточняет никаких внедорожных характеристик электрокара, но подчёркивает, что силовая электроника получила несколько режимов работы для разных дорожных сценариев и при равномерном движении даже может отключать передний мотор, чтобы экономить электричество.



Роскошный салон Wagoneer S можно считать самым цифровым среди современных Jeep. Машину оснастили медиасистемой сразу с четырьмя экранами: помимо двух традиционных в центре и перед водителем, имеется пассажирский дисплей и отдельный тачскрин для настроек климата. В состав комплектации Launch Edition также войдут 19 динамиков McIntosh с сабвуфером, задний диван с подогревом и вентиляцией, панорамное остекление и 20-дюймовые колёса. Отделывать салон будут только синтетическими тканями, полученными посредством переработки вторсырья. По той же причине — чтобы подчеркнуть экологичность новинки — во внешней отделке Wagoneer S не применяется хром.



До конца 2024 года Jeep рассчитывает вывести Wagoneer S на рынки США и Канады, после чего начнёт глобальную экспансию электрокара. Строго говоря, батарейная модель у бренда уже есть — это значительно более компактный паркетник Avenger, но он продаётся только в странах Европы. Ареал обитания нового кроссовера должен оказаться гораздо шире.