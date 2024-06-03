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Представлен самый быстрый серийный Jeep

Представлен самый быстрый серийный Jeep

Автор:
03 июня 2024 13:34
Сообщество : Автомир
Метки: Jeep   Wagoneer S   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Компания Jeep презентовала Wagoneer S — первую глобальную электрическую модель бренда. Автомобиль появится в продаже на родине осенью 2024 года и первое время будет доступен только в насыщенной комплектации Launch Edition с двумя моторами и множеством опций. Цены на самый быстрый в истории серийный Jeep стартуют с отметки 71 995 долларов США или 6,5 миллионов рублей по текущему курсу.
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Метки: Jeep   Wagoneer S   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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5  комментариев
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Б.Касторский 2 часа назад
Не очень доверяю качеству Jeep. Хотя в своё время гранд дизель трехлитровый радовал, но скорее проходимостью. Он чуть выше бензинового был.
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rus Б.Касторский Полчаса назад
В 2013 купил новый рестайлинговый Jeep wk2 дизель. Продал одноклубнику в 2020 с пробегом 210к. За это время только расходники и около 50к вложил в переднюю подвеску после 190к пробега. На 90к 1й раз поменял тормозные диски и колодки на вентилируемые, которые отбегали 120к Сейчас пробег 260к и с машиной до сих пор никаких проблем нет
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