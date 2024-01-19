Она считает себя правой и негодует, что подали жалобу. Кто виноват?

ДТП произошло в Иваново. "Ждала зелёного светофора для разворота на перекрёстке, когда выполняла разворот, в меня врезалась машина которая ехала прямо, они должны были подождать пока я завершаю свой манёвр пункт правила 13.7 для нас и 13.8 для них, но не сделали этого и пошли на таран, теперь они подали жалобу, что гаишники неправильно оформили ДТП и сделали их виноватыми, как вы считаете права ли я", - пишет некая Полина.

0