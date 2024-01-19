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Она считает себя правой и негодует, что подали жалобу. Кто виноват?

Она считает себя правой и негодует, что подали жалобу. Кто виноват?

Автор:
19 января 2024 11:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло в Иваново. "Ждала зелёного светофора для разворота на перекрёстке, когда выполняла разворот, в меня врезалась машина которая ехала прямо, они должны были подождать пока я завершаю свой манёвр пункт правила 13.7 для нас и 13.8 для них, но не сделали этого и пошли на таран, теперь они подали жалобу, что гаишники неправильно оформили ДТП и сделали их виноватыми, как вы считаете права ли я", - пишет некая Полина.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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22  комментария
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38k
albedo 2 часа назад
Очевидно, что баба не права.
Она пыталась развернуться, но у нее не получилось и она заехала на пересекающуюся дорогу.
Надо было подождать и потом выезжать.
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30k
Aqueronte 13 минут назад
Рег виноват, 100%, движение задним ходом на перекрёстке запрещено, маневр разворот был завершён неудачно, и рег уже нарушал в е что можно.
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2k
Dmitry Tarasov Полчаса назад
1. Начала разворот, но не вписалась в 2 полосы
2. Въехала на дорогу с односторонним движением и продолжила разворот там
3. Выезжая по встречке не уступила дороги

Если 1 - ладно - бывает, особенно зимой.
То 2 и 3 - вообще тянет на лишение.
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11k
Фомич Полчаса назад
Если папа не служит в полиции или в администрации города...то неправа барышня )))
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79
Юлия 36 минут назад
Пока разворачивалась, заехала на примыкающую дорогу, но в общем-то все благополучно. Дальше надо попасть на нужную дорогу, а это уже выезд с примыкающей, которая является второстепенной по отношению к нужной ей. Теперь надо было всех пропустить и спокойно выехать и двигаться дальше, вот и все.
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4k
Александр 58 минут назад
Автопилотка не права!
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38k
Вепс Час назад
мало того что не пропустила, так еще и в поворот не вписалась, а сдавать задом на перекрестках запрещено)))) Клоунесса.
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19k
Роберт Шекли Час назад
Когда я утром еду из дома на работу, а потом вечером с работы домой, то это тоже считается за разворот?
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8k
Андрей Час назад
>"в меня врезалась машина которая ехала прямо"

Не в тебя врезалась, а ты сама врезалась в другую машину.
Устроила какой-то "угадай манёвр" и вопит теперь по интернетам
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
Рег завершал манёвр (разворот), так и должно быть. Только вот, насколько мне известно, в данном случае ни один пункт ПДД не предписывает другим авто дождаться завершения манёвра. Им загорелся зелёный - они поехали, ничего не нарушили.
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
Достаточно будет разъяснить что такое маневр и понять: на совершила 1 маневр (разворот) или три маневра (разворот, движение назад, поворот)...
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1k
Angelpro 2 часа назад
Автор регика совершает маневр, соответственно, при совершении маневра надо убедиться в безопасности, а она думала, что её должны все ждать/пропускать, тем самым не убедившись в безопасности.
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6k
satra 2 часа назад
Ну тут как бы ДДД.
Можно было подождать и обойтись без аварии.
Всяко бывает.
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
водятельница НЕ ПРАВА, т.к. судя по видео она НАЧИНАЛА ДВИЖЕНИЕ после того, как не рассчитала радиус разворота и находилась на второстепенной дороге
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3k
xbrat 2 часа назад
Нихрена себе завершение маневра с прилегающей)))
И пусть весь мир подождет (с) [мат]а за рулем
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3k
Илья 2 часа назад
ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ У НИХ ТАКОЙ И С ЭТИМ НИ ЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ . Я ОРУУУУ
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