Она считает себя правой и негодует, что подали жалобу. Кто виноват?

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ДТП произошло в Иваново. "Ждала зелёного светофора для разворота на перекрёстке, когда выполняла разворот, в меня врезалась машина которая ехала прямо, они должны были подождать пока я завершаю свой манёвр пункт правила 13.7 для нас и 13.8 для них, но не сделали этого и пошли на таран, теперь они подали жалобу, что гаишники неправильно оформили ДТП и сделали их виноватыми, как вы считаете права ли я", - пишет некая Полина.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Она пыталась развернуться, но у нее не получилось и она заехала на пересекающуюся дорогу.
Надо было подождать и потом выезжать.
2. Въехала на дорогу с односторонним движением и продолжила разворот там
3. Выезжая по встречке не уступила дороги
Если 1 - ладно - бывает, особенно зимой.
То 2 и 3 - вообще тянет на лишение.
Не в тебя врезалась, а ты сама врезалась в другую машину.
Устроила какой-то "угадай манёвр" и вопит теперь по интернетам
Есть ли тут перекресток - вопрос, видно плохо. Но даже если есть, барышня уже съехала с проезжей части и теперь ей надо было пропускать остальных прежде, чем выезжать обратно.
А вот перекресток ли это - трудно сказать по видео. Если да, то по факту перекресток она не покидала (опять-таки. судя по видео), а значит должна была спокойно закончить маневр.
В общем, видео не очень информативное. Но я главное для себя вынес, сегодня я вбил себе, что обязан дать окончить маневр тем, кто "застрял" на перекрестке...
Можно было подождать и обойтись без аварии.
Всяко бывает.
Все как на видео.
Но как-то люди разъезжаются.
Рег виноват, вопросов нет.
Но можно было и без ДТП.
И пусть весь мир подождет (с) [мат]а за рулем