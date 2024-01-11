Автокран снёс 6 автомобилей в Геленджике

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"Предварительно установлено, что ДТП спровоцировал водитель автокрана, который не справился с управлением из-за неисправности тормозов автомобиля. В результате столкновения с автокраном повреждено 6 автомобилей. 63-летний водитель автокрана с травмами различной степени тяжести госпитализирован. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС."
Госавтоинспекторы также устанавливают других участников дорожного движения, чьи транспортные средства получили механические повреждения, пытаясь избежать столкновения со спецтранспортом - сообщили в ГУ МВД.
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