FISHKINET
Сообщество Аварии 7521 пост • 562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Автокран снёс 6 автомобилей в Геленджике

Автокран снёс 6 автомобилей в Геленджике

Автор:
11 января 2024 09:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   кран   массовое ДТП   машина   
1118
9
1
"Предварительно установлено, что ДТП спровоцировал водитель автокрана, который не справился с управлением из-за неисправности тормозов автомобиля. В результате столкновения с автокраном повреждено 6 автомобилей. 63-летний водитель автокрана с травмами различной степени тяжести госпитализирован. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС."

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   кран   массовое ДТП   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Александр 2 часа назад
Если никого не убил, то водитель СПРАВИЛСЯ с управлением. То, что ТС было неуправляемое - уж как получилось в итоге, главное - без жертв.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Алексей 36 минут назад
Говорили в ньюс ,что 14 авто снёс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil Час назад
Жесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43943



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Весёлые картинки
Весёлые картинки
Смешно, немножко страшно, но очень увлекательно… (пост не для всех – в основном кому за…)
Смешно, немножко страшно, но очень увлекательно… (пост не для всех – в основном кому за…)
Набирающие популярность в сообществах
Обещаем к следующему Новому Году испохабить ещё одну классическую советскую кинокомедию
Обещаем к следующему Новому Году испохабить ещё одну классическую советскую кинокомедию
Немного красивых картинок с часами - в снегу и с елочными игрушками
Немного красивых картинок с часами - в снегу и с елочными игрушками
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Косточку проглотил

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#люди#интересное#Автовсячина#авто аварии#подборка#забавно#история
#животные#автомобили#Юмор#факты#фильм#аварии#позитив#Еда#Китай#актеры
#интересно#автомир#Прикол#кино#США#ДТП#шоу бизнес#кот#Ynews#Великобритания
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) 40 автомобилей попали в ДТП под Екатеринбургом 40 автомобилей попали в ДТП под Екатеринбургом 158 автомобилей попали в ДТП в США 158 автомобилей попали в ДТП в США Момент массового ДТП с пятью машинами в Мэрий Эл Момент массового ДТП с пятью машинами в Мэрий Эл Грузовик без тормозов устроил массовое ДТП во Владивостоке Грузовик без тормозов устроил массовое ДТП во Владивостоке На трассе М-8 в Ярославской области столкнулось 9 автомобилей На трассе М-8 в Ярославской области столкнулось 9 автомобилей

На что жалуетесь?

Вернуться