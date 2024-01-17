Момент массового ДТП с грузовиками под Сургутом

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11 января на 55 километре трассы Сургут – Нижневартовск большегруз Фрейтлайнер под управлением 51-летнего водителя столкнулся с попутным грузовиком Ман, поле чего его вынесло на встречную полосу где произошло столкновение с другим большегрузом Фрейтлайнер. В результате столкновения 41-летний водитель второго грузовика с видеорегистратором получил травмы.
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рег водитель так себе