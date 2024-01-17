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Момент массового ДТП с грузовиками под Сургутом

Момент массового ДТП с грузовиками под Сургутом

Автор:
17 января 2024 10:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   массовое ДТП   машина   
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11 января на 55 километре трассы Сургут – Нижневартовск большегруз Фрейтлайнер под управлением 51-летнего водителя столкнулся с попутным грузовиком Ман, поле чего его вынесло на встречную полосу где произошло столкновение с другим большегрузом Фрейтлайнер. В результате столкновения 41-летний водитель второго грузовика с видеорегистратором получил травмы.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   массовое ДТП   машина   
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5  комментариев
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25k
MrGod 51 минуту назад
Вечно спешащие анальнобойщики.
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dima423 41 минуту назад
Рег тоже конечно молодец... видит впереди какой то замес... - ну че надо поближе подъехать, не тормозить же)))
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Друг Час назад
Б***дь Пи***ц, но газульку не отпущу ...
рег водитель так себе
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Дальнобой

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