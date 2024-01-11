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Огненный Бентли влетел в АЗС

Огненный Бентли влетел в АЗС

Автор:
11 января 2024 11:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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9 января в Дагестане на автодороге «Махачкала – Каспийск – Аэропорт» в Карабудахкентском районе 29-летний водитель Бентли Континенталь, двигаясь на огромной скорости, не справился с управлением и наехал на островок кругового движения, затем врезался в опорный столб навеса АЗС и бетонные блоки ограждения, сообщает Госавтоинспекция региона.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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5  комментариев
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5k
Stas Час назад
ну и хорошо все закончилось: водила такой должен объясняться с Всевышним, а пассажиру урок - не садиться к подобным упырям, но еще шанс на поправку дали... справедливо!
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61k
Олег 11 минут назад
я удивился-бы от новости " В Дагестане водитель бентли тошнил по трассе 60 км/ч"
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350
ruslan d Полчаса назад
Эй , мащина звэр сущай ...
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88k
Доктор Джонс 44 минуты назад
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6k
alex 55 минут назад
горячий кров, очень, туда ему и дорога
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