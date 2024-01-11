Огненный Бентли влетел в АЗС

9 января в Дагестане на автодороге «Махачкала – Каспийск – Аэропорт» в Карабудахкентском районе 29-летний водитель Бентли Континенталь, двигаясь на огромной скорости, не справился с управлением и наехал на островок кругового движения, затем врезался в опорный столб навеса АЗС и бетонные блоки ограждения, сообщает Госавтоинспекция региона.

0 В салоне были водитель и 30-летний пассажир, тоже житель Каспийска. Их достали живыми и отвезли в ЦГБ Каспийска. Спасти водителя не удалось, он умер в больнице.

9 января в Дагестане на автодороге «Махачкала – Каспийск – Аэропорт» в Карабудахкентском районе 29-летний водитель Бентли Континенталь, двигаясь на огромной скорости, не справился с управлением и наехал на островок кругового движения, затем врезался в опорный столб навеса АЗС и бетонные блоки ограждения, сообщает Госавтоинспекция региона. 2024-01-11T11:24:49+03:00 Пропустить

9 января в Дагестане на автодороге «Махачкала – Каспийск – Аэропорт» в Карабудахкентском районе 29-летний водитель Бентли Континенталь, двигаясь на огромной скорости, не справился с управлением и наехал на островок кругового движения, затем врезался в опорный столб навеса АЗС и бетонные блоки ограждения, сообщает Госавтоинспекция региона. 2024-01-11T11:24:49+03:00 Пропустить