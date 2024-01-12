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Страшное лобовое столкновение на зимней трассе

Страшное лобовое столкновение на зимней трассе

Автор:
12 января 2024 12:08
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Плесецком округе на 638-м км федеральной автодороги А-215 произошло лобовое столкновение двух автомобилей: Шкоды и Шевроле. В результате аварии погибли водитель и один из пассажиров автомобиля Шкода. Второй пассажир Шкоды, а также водитель Шевроле с травмами доставлены в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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7k
Бу 52 минуты назад
80км/ч
видимость метров 15-20, лед/снег.
тормозной путь не менее 80-100 м
при этом каждый едет посередине.
зачем ехать в такую погоду, если ты не опытен?(
Вывод - мозгов/стажа нету, дибил и убийца теперь.
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2k
Звёздный странник 20 минут назад
А куда так можно торопиться по зимней дороге в такую плохую видимость? На Тот Свет?
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17k
_Tango_ 36 минут назад
Проезжал мимо через час примерно - трупы на дороге лежали, Шкода в хлам, Шевроле на вид почти целое. Метель в том месте уже прошла - сместилась южнее - полтора часа в ней провел - видимость после встречной фуры - ноль. Приходилось сбрасывать скорость и к обочине прижиматься. Но увы, не все так делали (хотя и минимальное количество). Результат что называется на дороге. В тот день в области на дорогах в целом была ж..па - еще два крупных ДТП и еще три трупа.
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11k
Билли 46 минут назад
Очередные два сверхразума встретились которые идут по приборам
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Дальнобой

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