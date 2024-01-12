Страшное лобовое столкновение на зимней трассе

1147
1
1
В Плесецком округе на 638-м км федеральной автодороги А-215 произошло лобовое столкновение двух автомобилей: Шкоды и Шевроле. В результате аварии погибли водитель и один из пассажиров автомобиля Шкода. Второй пассажир Шкоды, а также водитель Шевроле с травмами доставлены в больницу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Был человек и не стало
- Момент жуткого ДТП на МКАДе
- Авария дня. Обгон со смертельным исходом
- Выяснение отношений привело к серьёзным последствиям с жертвами
- Последний трюк молодого гонщика
Новости партнёров
реклама
видимость метров 15-20, лед/снег.
тормозной путь не менее 80-100 м
при этом каждый едет посередине.
зачем ехать в такую погоду, если ты не опытен?(
Вывод - мозгов/стажа нету, дибил и убийца теперь.