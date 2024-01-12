Страшное лобовое столкновение на зимней трассе

В Плесецком округе на 638-м км федеральной автодороги А-215 произошло лобовое столкновение двух автомобилей: Шкоды и Шевроле. В результате аварии погибли водитель и один из пассажиров автомобиля Шкода. Второй пассажир Шкоды, а также водитель Шевроле с травмами доставлены в больницу.

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