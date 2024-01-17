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Китай стал крупнейшим экспортёром автомобилей благодаря России

Китай стал крупнейшим экспортёром автомобилей благодаря России

Автор:
17 января 2024 13:13
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автомобиль   Китай   авто   автомир   автомобили   завод   машина   санкции   экспорт   
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Объёмы экспорта автомобилей из Китая побили исторический рекорд как в количественном, так и денежном выражении. По итогам 2023 года китайские производители автомобилей отправили за пределы страны 5.22 млн машин (из них 1.7 млн пришлось на электрокары). Особый вклад в достижение результата внесли покупатели из России и стран СНГ.

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Метки: Автовсячина   Автомобиль   Китай   авто   автомир   автомобили   завод   машина   санкции   экспорт   
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6  комментариев
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13k
Copycat 57 минут назад
Китайцы молодцы, со временем всё лучше и лучше делают, хотя начинают как всегда с какой то лютой хрени
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5k
VooDoo 22 секунды назад
На йух они не нужны по таким ценам
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5k
Serj81 13 минут назад
Свято место пусто не будет.
Вообще западные автопроизводители оказались самострелами, это же как нужно себя не любить в угоду заокеанского хозяина.
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3k
Илья Полчаса назад
на безрыбье и рак рыба.
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Добрый Бабайка

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