Китай стал крупнейшим экспортёром автомобилей благодаря России

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Китай в 2023 году смог выйти на первое место по объёмам автомобильного экспорта, опередив лидировавшую несколько лет подряд Японию. Окончательных данных по японским поставкам пока нет, но по итогам ноября Страна восходящего солнца отправила за рубеж 3.99 млн машин, и ожидается, что итоговый результат не превысит 4.3 млн.Китайский автопром смог увеличить зарубежные поставки более чем в полтора раза. В денежном выражении экспорт составил 101.6 млрд долларов, продемонстрировав рост на 69 %. В топ-5 компаний-экспортёров вошли Chery, SAIC, китайское подразделение Tesla, Geely и Great Wall Motors. Компания BYD, претендующая на титул крупнейшего мирового производителя электрокаров, заняла по объёмам экспорта шестое место.Всего Китай экспортирует автомобили в более чем 200 стран и регионов планеты. В 2023 году наиболее активно росли поставки в Мексику, Австралию, Великобританию и Израиль, но первое место аналитики отдают России и странам СНГ. В Россию китайские промышленники отправили около 950 тысяч машин, то есть примерно впятеро больше, чем в 2022 году.Местная пресса связывает такой взрывной рост с потенциалом локального автопрома: его высокой локализацией, благодаря которой Китай не зависит от поставок из-за рубежа, и относительно невысокой себестоимостью. Между тем международные аналитики видят причину в другом. К примеру, эксперты Financial Times ранее отмечали, что экспансия на зарубежные рынки связана, вероятнее всего, с кризисом перепроизводства. Местные компании наращивают сборочные мощности на фоне снижения покупательской активности и просто вынуждены отправлять избыток автомобилей в другие страны.Ранее эксперты прогнозировали планомерное увеличение объёмов китайского экспорта легкового транспорта. К концу десятилетия он может достичь 9 миллионов машин в год: это позволит КНР занять 30% мирового авторынка.