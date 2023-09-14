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Калининградский завод Автотор объявил российские цены на кроссовер BAIC X55

Калининградский завод Автотор объявил российские цены на кроссовер BAIC X55

Автор:
14 сентября 2023 12:12
Сообщество : Автомир
Метки: Baic   Автовсячина   Автотор   Калининград   Китай   авто   автомир   автомобили   завод   кроссовер   машина   
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Объявлены характеристики и стоимость нового кроссовера X55, сборка которого была запущена в середине августа в Калининграде. Кроссовер получит только один силовой агрегат, но появится в продаже в двух комплектациях. Цены стартуют с 2 755 000 рублей.
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Метки: Baic   Автовсячина   Автотор   Калининград   Китай   авто   автомир   автомобили   завод   кроссовер   машина   
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16  комментариев
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62k
doker 45 минут назад
В принципе, не дорого - 3000$.
Помню, в 1999 году - "семерка" за 75 000 рублей и однокомнатная квартира за 90 000 рублей.
Ну, вернулись на четверть века назад - фигня!
Правда мясо дешевле было... - 1,5 - 2 бакса за кило ( 42 - 50р).
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10k
Борис Карабанов 8 минут назад
Фу, опять машина для нищебродов. Не, подожду, пока что-нибудь посолиднее появится. Как раз и пенсия за сентябрь придёт.
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47k
Aleksandr 11 минут назад
Всё упирается в качество. В той же Эстонии китайцам машины продавать не дают, ибо "свободный рынок" такой...свободный. Так что я о качестве судить не могу.
Тот же Kia SPORTAGE с 1,6 движком на 150 лошадей и 7ст. роботом в Эстонии начинается от 30к евро в самой днищевской комплектации.
Если качество у этого китайца сопоставимое, то он у этого Kia выигрывает и по цене, и по комплектации...да и по внешнему виду пожалуй тоже.
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2k
AVATAR 13 минут назад
Опять очередной узкоглазый "Москвич". Как по мне, лучше классические широкие фары
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12k
НИКТО 22 минуты назад
Скока, скока? За вчерашний типа дизайн?
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13k
Евгений Полчаса назад
Тот же Дастер, только по цене Мерседеса. Вот реально, откуда они такие цены берут? Типа: На безрыбье и это купят?
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11k
Б.Касторский Полчаса назад
Очередная китайская гордость российского автопрома. Неужели столько раз оживляемый ВАЗ не в состоянии что-то своё представить и по вменяемой цене? А то рапортуют, дескать, смотрите эка невидаль за сущие копейки! 2,5 млн в стране, где средняя зарплата едва тянется к 50к.
В чем проблема? Заводы есть. К своим прибавились заводы ушедших производителей. Казалось бы разрабатывай и внедряй. Но куда проще шильдик перевесить.
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4k
Wertos Полчаса назад
Я честно хз сколько нужно получать что-бы 3 ляма отвалить за тачку.... Я живя в своём доме, имея на 2х с женой 200к в месяц, без детей и кредитов... У меня нет 3 ляма, да и если бы было, не купил бы !
А ведь многие и половины не имеют на семью ((
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1k
liveevil 40 минут назад
Я правильно понимаю, что машина называется Beijing (Пекин)?
Это чтобы никто не перепутал откуда она?!))

Но за такой жёлтый цвет - респект.
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47k
Максим Т. 47 минут назад
Вседорожник по разному асфальту?
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2k
hammog 48 минут назад
Прикольная, за лям - полтора бы взял.
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