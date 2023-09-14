Калининградский завод Автотор объявил российские цены на кроссовер BAIC X55

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Объявлены характеристики и стоимость нового кроссовера X55, сборка которого была запущена в середине августа в Калининграде. Кроссовер получит только один силовой агрегат, но появится в продаже в двух комплектациях. Цены стартуют с 2 755 000 рублей.
Вседорожник для российского рынка укомплектуют полуторалитровым мотором, развивающим 178 л.с. и 300 Нм. Работает двигатель в паре с семиступенчатым «роботом», привод только передний. До 100 км/ч BAIC X55 разгонится за 7,8 секунды при среднем расходе топлива 7,7 литра на 100 километров. Утверждается, что это один из самых низких показателей в сегменте.
В оснащение кроссовера войдут светодиодная оптика, панорамная крыша площадью 0,81 квадратного метра и набор водительских ассистентов. В салоне появится медиасистема с двумя дисплеями диагональю 10,1 и 10,25 дюйма, кресла получат развитую боковую поддержку, подогрев, вентиляцию и электрорегулировки.
Как именно опции будут распределены по комплектациям, пока не уточняется. Стоимость базовой версии Comfort — 2 755 000 рублей, более насыщенная Elite оценена в 2 999 000 рублей.
В оснащение кроссовера войдут светодиодная оптика, панорамная крыша площадью 0,81 квадратного метра и набор водительских ассистентов. В салоне появится медиасистема с двумя дисплеями диагональю 10,1 и 10,25 дюйма, кресла получат развитую боковую поддержку, подогрев, вентиляцию и электрорегулировки.
Как именно опции будут распределены по комплектациям, пока не уточняется. Стоимость базовой версии Comfort — 2 755 000 рублей, более насыщенная Elite оценена в 2 999 000 рублей.
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Помню, в 1999 году - "семерка" за 75 000 рублей и однокомнатная квартира за 90 000 рублей.
Ну, вернулись на четверть века назад - фигня!
Правда мясо дешевле было... - 1,5 - 2 бакса за кило ( 42 - 50р).
Тот же Kia SPORTAGE с 1,6 движком на 150 лошадей и 7ст. роботом в Эстонии начинается от 30к евро в самой днищевской комплектации.
Если качество у этого китайца сопоставимое, то он у этого Kia выигрывает и по цене, и по комплектации...да и по внешнему виду пожалуй тоже.
В чем проблема? Заводы есть. К своим прибавились заводы ушедших производителей. Казалось бы разрабатывай и внедряй. Но куда проще шильдик перевесить.
А ведь многие и половины не имеют на семью ((
Это чтобы никто не перепутал откуда она?!))
Но за такой жёлтый цвет - респект.