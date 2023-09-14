Калининградский завод Автотор объявил российские цены на кроссовер BAIC X55

Вседорожник для российского рынка укомплектуют полуторалитровым мотором, развивающим 178 л.с. и 300 Нм. Работает двигатель в паре с семиступенчатым «роботом», привод только передний. До 100 км/ч BAIC X55 разгонится за 7,8 секунды при среднем расходе топлива 7,7 литра на 100 километров. Утверждается, что это один из самых низких показателей в сегменте.



В оснащение кроссовера войдут светодиодная оптика, панорамная крыша площадью 0,81 квадратного метра и набор водительских ассистентов. В салоне появится медиасистема с двумя дисплеями диагональю 10,1 и 10,25 дюйма, кресла получат развитую боковую поддержку, подогрев, вентиляцию и электрорегулировки.



Как именно опции будут распределены по комплектациям, пока не уточняется. Стоимость базовой версии Comfort — 2 755 000 рублей, более насыщенная Elite оценена в 2 999 000 рублей.