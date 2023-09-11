Во Владивостоке запустили производство пикапов ST6

Бензиновый двигатель Sollers ST6 развивает 176 л.с. и 290 Нм, дизель — 136 л.с. и 320 Нм. Таким образом, характеристики пикапа практически идентичны двигателям «донора» JAC T6. Оба мотора агрегатируются с шестиступенчатой «механикой», полным приводом и «понижайкой». Грузоподъёмность модификаций — 820 и 900 килограммов соответственно.



В базовую комплектацию грузовика войдут две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема, подогрев передних кресел и задние парктроники. Более богатое исполнение будет отличаться кожаной отделкой и бесключевым доступом, магнитолу заменят медиасистемой с дисплеем, камерой заднего вида и 6 динамиками.



Продажи Sollers ST6 планируется начать в октябре по цене от 2,4 миллиона рублей за бензиновую версию и от 2,5 миллиона за вариант с дизелем. Для жителей Дальнего Востока группа Sollers предусмотрела дополнительные скидки.



В рамках церемонии запуска производства глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2024 году в Sollers хотят организовать на этом заводе сборку ещё одной модели, но какой именно, пока не уточняется.



Ранее сообщалось, что пикап ST6 собирают во Владивостоке крупноузловым методом, но Sollers намерен локализовать как минимум часть компонентов. Среди них двигатели и коробки передач, а также электронные блоки. До конца года с конвейера должны сойти до 500 автомобилей.