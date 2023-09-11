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Во Владивостоке запустили производство пикапов ST6

Во Владивостоке запустили производство пикапов ST6

Автор:
11 сентября 2023 16:35
Сообщество : Автомир
Метки: Sollers   Автовсячина   Владивосток   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   пикап   
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Группа компаний Sollers объявила о старте сборки пикапов ST6 на заводе во Владивостоке, где ранее выпускали автомобили Mazda. Модель будет продаваться с двумя двухлитровыми двигателями, бензиновым и дизельным, в двух вариантах оснащения для каждого. Цены начинаются от 2,4 миллиона рублей.

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Метки: Sollers   Автовсячина   Владивосток   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   пикап   
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2  комментария
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Alex 54 минуты назад
Ну и кто купит его за такую цену?
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Добрый Бабайка

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