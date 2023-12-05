Российский завод Continental переименовали в Gislaved

Отмечается, что сделка по продаже российских активов холдингу S8 Capital включала в себя все производственные технологии и рецептуры резиновой смеси, а также права на бренд Gislaved.



Производственные мощности калужского завода позволяют выпускать до 4 миллионов шин ежегодно. Кроме того, на его территории расположена площадка по производству автокомпонентов.



На сегодняшний день предприятие уже возобновило свою работу и выпускает покрышки под маркой Gislaved, в том числе зимние шины Soft Frost 200 и Nord Frost 200.



В планах нового владельца площадки на 2024 год значатся расширение штата сотрудников, а также выход на максимальную производственную мощность, в том числе благодаря расширению модельного ряда.



Предполагается, что в 2024 году завод начнёт выпускать летние шины, а также нарастит объём выпуска в премиальном и среднеценовом сегментах. На сегодняшний день все новые модели покрышек находятся в разработке.