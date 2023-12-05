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Российский завод Continental переименовали в Gislaved

Российский завод Continental переименовали в Gislaved

Автор:
05 декабря 2023 12:30
Сообщество : Автомир
Метки: Continental   Gislaved   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   резина   санкции   
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Расположенный в Калуге завод по производству автомобильных шин Continental переименовали в Gislaved. Российская компания S8 Capital вместе с шинным заводом выкупила у немцев права на марку Gislaved, а также все производственные технологии и рецептуры резиновой смеси.

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Метки: Continental   Gislaved   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   резина   санкции   
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6  комментариев
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31k
Григорий Час назад
Санкции, понимаем. Главное работники пока не пострадали, глянем на нового руководителя.
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146
Феличита Григорий 43 минуты назад
и на качество через пару лет
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3k
Хрюн 5 минут назад
Только пожалуйста не подпускайте к заводу «рационализаторов» и «эфективных манагеров» !!! Делали колёса по немецкой технологии - так и продолжайте. А то начинают «улучшать» и получается гавно.
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30
Zement-Flugzeug 21 минуту назад
чуть позже балансировке поддаётся берите наш Gislaved.
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7k
Vladimir 24 минуты назад
До чего довёл планету этот фигляр ПеЖе? Раньше я ездил на Continental, а теперь придется на Gislavet!!!
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7k
Сергей Полчаса назад
если писать лейблы на русском то заголовок будет такой - Российский завод "Континентальный" переименовали в "Порабощенный".
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