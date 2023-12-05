Российский завод Continental переименовали в Gislaved

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Расположенный в Калуге завод по производству автомобильных шин Continental переименовали в Gislaved. Российская компания S8 Capital вместе с шинным заводом выкупила у немцев права на марку Gislaved, а также все производственные технологии и рецептуры резиновой смеси.
Отмечается, что сделка по продаже российских активов холдингу S8 Capital включала в себя все производственные технологии и рецептуры резиновой смеси, а также права на бренд Gislaved.
Производственные мощности калужского завода позволяют выпускать до 4 миллионов шин ежегодно. Кроме того, на его территории расположена площадка по производству автокомпонентов.
На сегодняшний день предприятие уже возобновило свою работу и выпускает покрышки под маркой Gislaved, в том числе зимние шины Soft Frost 200 и Nord Frost 200.
В планах нового владельца площадки на 2024 год значатся расширение штата сотрудников, а также выход на максимальную производственную мощность, в том числе благодаря расширению модельного ряда.
Предполагается, что в 2024 году завод начнёт выпускать летние шины, а также нарастит объём выпуска в премиальном и среднеценовом сегментах. На сегодняшний день все новые модели покрышек находятся в разработке.
Производственные мощности калужского завода позволяют выпускать до 4 миллионов шин ежегодно. Кроме того, на его территории расположена площадка по производству автокомпонентов.
На сегодняшний день предприятие уже возобновило свою работу и выпускает покрышки под маркой Gislaved, в том числе зимние шины Soft Frost 200 и Nord Frost 200.
В планах нового владельца площадки на 2024 год значатся расширение штата сотрудников, а также выход на максимальную производственную мощность, в том числе благодаря расширению модельного ряда.
Предполагается, что в 2024 году завод начнёт выпускать летние шины, а также нарастит объём выпуска в премиальном и среднеценовом сегментах. На сегодняшний день все новые модели покрышек находятся в разработке.
Сделка по передаче активов была закрыта в мае 2023 года, причём она не предусматривает опцион обратного выкупа. Тогда сообщалось, что продажа бизнеса позволила сохранить рабочие места для 1000 сотрудников предприятия.
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