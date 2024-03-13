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Китайцы сделали электромобиль Arcfox Alpha S5 с полностью проекционной приборной панелью

Китайцы сделали электромобиль Arcfox Alpha S5 с полностью проекционной приборной панелью

Автор:
13 марта 2024 15:28
Сообщество : Автомир
Метки: Alpha S5   Arcfox   BYD   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Китайская автокомпания Arcfox анонсировала выпуск нового лифтбэка под названием Alpha S5, который будет обладать особенностью в виде отсутствия традиционной приборной панели. Вместо этого все данные и информация будут выводиться на лобовое стекло.
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Метки: Alpha S5   Arcfox   BYD   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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4  комментария
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59k
turyst Полчаса назад
А фото проекции на лобовое выложить?
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25k
SolomonA 2 минуты назад
Сначала сэкономили на физических кнопках и приборах - внедрили экраны. Теперь решили и на экранах сэкономить....
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1k
дмитрий викторович 4 минуты назад
Я думаю, солнечным деньком, вся информация на лобовом будет не информативна.
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11k
Игорь 9 минут назад
последнее фото - очень информативно
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