Китайцы сделали электромобиль Arcfox Alpha S5 с полностью проекционной приборной панелью

В целом новый Arcfox Alpha S5 выглядит довольно спортивно. Этому, безусловно, способствует использование черного цвета на крыше, зеркалах и колесах, но также это связано с самими линиями автомобиля. Несмотря на стиль фастбек, автомобиль является настоящим седаном, а не хэтчбеком.



Alpha S5 имеет длину 4820 мм, ширину 1930 мм и высоту 1480 мм, а колесная база составляет 2900 мм.



Будут доступны версии автомобиля как с одним, так и с двумя моторами. Мощность версии с одним мотором составляет 270 л.с., что обеспечивает максимальную скорость 180 км/ч. В версии с двумя моторами к задней оси добавляется мотор мощностью 260 л.с.



В базовой версии используется батарея из литий-железо-фосфата, в то время как более продвинутые версии оснащаются тернарными литиевыми батареями (NCM), все поставляемые компанией CATL.



Предыдущие шпионские снимки указывают на то, что Arcfox Alpha S5 будет отображать информацию для водителя исключительно через проекционный дисплей. Также имеется 14,6-дюймовый центральный экран мультимедийного комплекса. Многие функции кокпита и функции автономного вождения, вероятно, будут основаны на технологии Huawei Inside (HI). Функции кокпита контролируются процессором Qualcomm Snapdragon 8155.



Ожидается, что цены начнутся примерно с 200 000 юаней или около 2,6 миллиона рублей по текущему курсу.