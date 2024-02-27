FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12573 поста • 850 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
1306-сильный электрокар BYD YangWang U9 оценили в 236 000 долларов

1306-сильный электрокар BYD YangWang U9 оценили в 236 000 долларов

Автор:
27 февраля 2024 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: BYD   YangWang   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   электромобиль   
948
4
1
Премиальный бренд YangWang компании BYD открыл продажи своей второй модели — электрического гиперкара U9. Четырёхмоторное купе с подъёмными дверьми и «танцующей» подвеской оценили в 236 400 долларов или почти 22 миллиона рублей. Для оформления заказа необходимо внести депозит в 42,2 тысячи долларов, который нельзя будет вернуть в случае отказа от покупки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: BYD   YangWang   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Pill 18 минут назад
Китайское говно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov 51 минуту назад
Красивая машинка получилась.
PS Мне показалось, что когда он "танцует", кузов слегка скручивается. Крылья ходуном ходят. Похоже там с жесткостью не всё в порядке.
Впрочем может это из-за качества видео...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25395



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизме
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта...
Главное не думать, кому за это придется платить: 35 безумно дорогих ошибок и катастроф
Главное не думать, кому за это придется платить: 35 безумно дорогих ошибок и катастроф
Набирающие популярность в сообществах
Праздники в Сибири
Праздники в Сибири
За чистотой Петербурга будет следить нейросеть
За чистотой Петербурга будет следить нейросеть
Искусственный интеллект в действии
Искусственный интеллект в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#в мире#интересно#ДТП#Автовсячина#Китай#Россия#фильм#интересное
#Юмор#автомир#позитив#факты#люди#забавно#милота#дети#Реакция#полиция
#фото#машина#Прикол#аварии#авто аварии#кино#природа#история#собака#инцидент
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Mercedes-Benz 600 Pullman, которым владел Джон Ленон выставили на продажу Mercedes-Benz 600 Pullman, которым владел Джон Ленон выставили на продажу 18 автомобилей, которые были созданы в единственном экземпляре 18 автомобилей, которые были созданы в единственном экземпляре Амберавто готовит к выходу вторую модель компактного автомобиля Амберавто готовит к выходу вторую модель компактного автомобиля Игрушечные автомобили Lamborghini по цене новой Lada Vesta Игрушечные автомобили Lamborghini по цене новой Lada Vesta Ford Super Duty превратили в военный броневик для дорог общего пользования Ford Super Duty превратили в военный броневик для дорог общего пользования

На что жалуетесь?

Вернуться