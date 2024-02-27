1306-сильный электрокар BYD YangWang U9 оценили в 236 000 долларов

Габариты YangWang U9 — 4966x2029x1295 мм, расстояние между осями — 2900 мм. Снаряжённая масса электромобиля — 2475 кг. Из них 633 кг приходится на литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 80 киловатт-часов, которой должно хватать на 465 километров по циклу CLTC. Подобно некоторым моделям другого суббренда BYD, Denza, гиперкар можно заряжать от двух терминалов одновременно. 800-вольтовая архитектура поддерживает зарядный ток мощностью до 500 киловатт, с 30 до 80 процентов можно «заправиться» за 10 минут.



Каждое из колёс гиперкара вращает отдельный 326-сильный электромотор. Суммарно они выдают 1306 л.с. и 1680 Нм. Разгон до первой сотни занимает 2,36 секунды.



Фирменная технология BYD DiSus-X контролирует продольные, поперечные и вертикальные перемещения кузова. Это более совершенная версия гидропневматической системы DiSus-P, дебютировавшей на супервнедорожнике YangWang U8. Она предотвращает раскачки и клевки кузова, позволяет передвигаться на трёх колёсах, подпрыгивать на месте и «танцевать». Для демонстрации её возможностей в U9 существуют соответствующие пресеты, в том числе — для «танкового разворота».



В салоне YangWang U9 установлены три экрана — по одному перед водителем и пассажиром и центральный с вертикальной ориентацией. Водительский интерфейс купе называется DiLink и работает на чипе совместной разработки BYD и Qualcomm. В оснащении заявлен набор ассистентов вождения DiPilot, включающий среди прочего автопарковщик.



Среди китайских электромобилей основным конкурентом YangWang U9 может стать 1224-сильный GAC Aion Hyper SSR. Цены на последний начинаются с 1 286 000 юаней (181 тысяча долларов).