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Китайская BYD начала продажи новых гибридов и электромобилей по цене от 11 000 $

Китайская BYD начала продажи новых гибридов и электромобилей по цене от 11 000 $

Автор:
21 февраля 2024 16:49
Сообщество : Автомир
Метки: BYD   Qin Plus   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   электромобиль   
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В конце прошлого года китайскому автогиганту BYD удалось вырвать у Tesla звание самого крупного производителя электромобилей в мире. Не желая сдавать позиции под натиском конкурентов на китайском рынке, компания начала предлагать электрический седан Qin Plus в версии Honor Edition за 15 200 $ и гибридную версию Qin Plus DM-i по цене 11 000 $. Благодаря этому шагу гибрид стал доступнее, чем самые востребованные в стране седаны с ДВС — VW Lavida и Toyota Corolla.
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Метки: BYD   Qin Plus   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   электромобиль   
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5  комментариев
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А П 2 часа назад
так. 11к$ в Китае, это у нас от 5млн?
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1k
K_II_T 15 минут назад
Электромобили ладно.
А вот более дешевые и приспособленные к текущим условиям гибриды - уже интереснее
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Добрый Бабайка

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