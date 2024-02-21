Китайская BYD начала продажи новых гибридов и электромобилей по цене от 11 000 $

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В конце прошлого года китайскому автогиганту BYD удалось вырвать у Tesla звание самого крупного производителя электромобилей в мире. Не желая сдавать позиции под натиском конкурентов на китайском рынке, компания начала предлагать электрический седан Qin Plus в версии Honor Edition за 15 200 $ и гибридную версию Qin Plus DM-i по цене 11 000 $. Благодаря этому шагу гибрид стал доступнее, чем самые востребованные в стране седаны с ДВС — VW Lavida и Toyota Corolla.
Как отмечает издание CnEVPost, на китайском рынке младшие комплектации Nissan Sylphy, Volkswagen Lavida и Toyota Corolla предлагаются по цене от $11 000, поэтому электромобиль за $15 200 уже становится заманчивой альтернативой даже для не самых обеспеченных покупателей. Базовый седан BYD Qin Plus в чисто электрическом исполнении оснащается единственным электродвигателем мощностью 134 л.с. с максимальным крутящим моментом 180 Н‧м, а ёмкости тягового аккумулятора 48 кВт‧ч должно хватать на 420 км пробега в условном цикле CLTC.
Старшая комплектация может оснащаться батареей ёмкостью 57,6 кВт‧ч, которая призвана обеспечить 510 км пробега без подзарядки по условному циклу CLTC. Самый дорогой вариант BYD Qin Plus EV Honor Edition оценивается примерно в $19 400.
Желающие сэкономить ещё больше могут присмотреться к гибридной версии этой машины, обозначаемой как DM-i. Она оснащается тяговой батареей, которую можно подзаряжать от электросети, и на чистом электричестве позволяет проезжать до 120 км по условному циклу NEDC. Необходимость мириться с присутствием в составе силовой установки ДВС в данном случае компенсируется не только большим удобством эксплуатации, но и начальной ценой от $11 000. Гибридный вариант седана, другими словами, напрямую конкурирует с бестселлерами с ДВС, при этом он обеспечивает куда меньший расход топлива даже при условии нерегулярной зарядки тяговой батареи.
Цель резкого обострения концерном ценового противостояния — выжать с локального рынка традиционные седаны, которые BYD считает устаревшими. Ради увеличения продаж концерн готов в краткосрочной перспективе поступиться прибылью, но неизвестно, способны ли выдержать такую конкуренцию производители из Европы и Японии.
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Старшая комплектация может оснащаться батареей ёмкостью 57,6 кВт‧ч, которая призвана обеспечить 510 км пробега без подзарядки по условному циклу CLTC. Самый дорогой вариант BYD Qin Plus EV Honor Edition оценивается примерно в $19 400.
Желающие сэкономить ещё больше могут присмотреться к гибридной версии этой машины, обозначаемой как DM-i. Она оснащается тяговой батареей, которую можно подзаряжать от электросети, и на чистом электричестве позволяет проезжать до 120 км по условному циклу NEDC. Необходимость мириться с присутствием в составе силовой установки ДВС в данном случае компенсируется не только большим удобством эксплуатации, но и начальной ценой от $11 000. Гибридный вариант седана, другими словами, напрямую конкурирует с бестселлерами с ДВС, при этом он обеспечивает куда меньший расход топлива даже при условии нерегулярной зарядки тяговой батареи.
Цель резкого обострения концерном ценового противостояния — выжать с локального рынка традиционные седаны, которые BYD считает устаревшими. Ради увеличения продаж концерн готов в краткосрочной перспективе поступиться прибылью, но неизвестно, способны ли выдержать такую конкуренцию производители из Европы и Японии.
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А вот более дешевые и приспособленные к текущим условиям гибриды - уже интереснее