Китайская BYD представила родстер на батарейках

874
13
Концерн BYD провёл в Китае большую конференцию, посвящённую развитию бренда Fang Cheng Bao. Он ориентирован на роскошные электрические внедорожники, но гвоздём мероприятия стала внезапная премьера суперкара. Fang Cheng Bao Super 9 отличается крайне необычной для Китая конструкцией и имеет все шансы стать серийным.
По сути, Super 9 — классический спидстер в духе 1950-х, но на современный лад. Модель полностью лишена крыши и лобового стекла, которое заменили на индивидуальные «козырьки» перед водителем и пассажиром. Таким образом, пилотировать Super 9 придётся исключительно в шлеме с визором или маске.
Super 9 отличают выделенные колёсные арки, агрессивные аэродинамические элементы, включая, к примеру, накладки на борта и интегрированное антикрыло, а также оригинальная оптика. За экзотическую внешность Super 9 отвечал лично Вольфганг Эггер, сейчас главный стилист BYD, а в прошлом шеф-дизайнер марок Audi и Lamborghini.
Салон Super 9 разделён пополам изящным пилоном. Похожее решение на мелкосерийных машинах применяла, к примеру, Aston Martin с её V12 Speedster 2020 года. Двери-«бабочки» определённо подсмотрены у целого ряда европейских производителей: от Mercedes-Benz и Lamborghini до McLaren. Салон выполнен в подчёркнуто гоночном стиле с карбоновыми креслами и штурвалом водителя, усеянным кнопками.
Никаких технических характеристик пока не названо, известно лишь, что в конструкции Super 9 активно применяются композитные материалы, а силовая установка электрическая. Возможно, серийный Super 9 окажется технологическим родственником другого суперкара BYD — Yangwang U9. Детально о судьбе машины должны рассказать в рамках её премьеры на Пекинском автосалоне.
Super 9 отличают выделенные колёсные арки, агрессивные аэродинамические элементы, включая, к примеру, накладки на борта и интегрированное антикрыло, а также оригинальная оптика. За экзотическую внешность Super 9 отвечал лично Вольфганг Эггер, сейчас главный стилист BYD, а в прошлом шеф-дизайнер марок Audi и Lamborghini.
Салон Super 9 разделён пополам изящным пилоном. Похожее решение на мелкосерийных машинах применяла, к примеру, Aston Martin с её V12 Speedster 2020 года. Двери-«бабочки» определённо подсмотрены у целого ряда европейских производителей: от Mercedes-Benz и Lamborghini до McLaren. Салон выполнен в подчёркнуто гоночном стиле с карбоновыми креслами и штурвалом водителя, усеянным кнопками.
Никаких технических характеристик пока не названо, известно лишь, что в конструкции Super 9 активно применяются композитные материалы, а силовая установка электрическая. Возможно, серийный Super 9 окажется технологическим родственником другого суперкара BYD — Yangwang U9. Детально о судьбе машины должны рассказать в рамках её премьеры на Пекинском автосалоне.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Владельцы Tesla Cybertruck столкнулись с серьёзными проблемами
- Старый «Москвич» пытаются продают за 40 миллионов рублей
- Maserati целый год раскрашивала родстер MC20. Вот что из этого вышло
- Hyundai выпустила идеальную машину для такси. Машина работает на газу и стоит 16300 $
- Стал известен ресурс двигателей китайских автомобилей
Новости партнёров
реклама