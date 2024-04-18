Китайская BYD представила родстер на батарейках

По сути, Super 9 — классический спидстер в духе 1950-х, но на современный лад. Модель полностью лишена крыши и лобового стекла, которое заменили на индивидуальные «козырьки» перед водителем и пассажиром. Таким образом, пилотировать Super 9 придётся исключительно в шлеме с визором или маске.



Super 9 отличают выделенные колёсные арки, агрессивные аэродинамические элементы, включая, к примеру, накладки на борта и интегрированное антикрыло, а также оригинальная оптика. За экзотическую внешность Super 9 отвечал лично Вольфганг Эггер, сейчас главный стилист BYD, а в прошлом шеф-дизайнер марок Audi и Lamborghini.



Салон Super 9 разделён пополам изящным пилоном. Похожее решение на мелкосерийных машинах применяла, к примеру, Aston Martin с её V12 Speedster 2020 года. Двери-«бабочки» определённо подсмотрены у целого ряда европейских производителей: от Mercedes-Benz и Lamborghini до McLaren. Салон выполнен в подчёркнуто гоночном стиле с карбоновыми креслами и штурвалом водителя, усеянным кнопками.



Никаких технических характеристик пока не названо, известно лишь, что в конструкции Super 9 активно применяются композитные материалы, а силовая установка электрическая. Возможно, серийный Super 9 окажется технологическим родственником другого суперкара BYD — Yangwang U9. Детально о судьбе машины должны рассказать в рамках её премьеры на Пекинском автосалоне.