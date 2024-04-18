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Китайская BYD представила родстер на батарейках

Китайская BYD представила родстер на батарейках

Автор:
18 апреля 2024 16:57
Сообщество : Автомир
Метки: BYD   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   электромобиль   
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Концерн BYD провёл в Китае большую конференцию, посвящённую развитию бренда Fang Cheng Bao. Он ориентирован на роскошные электрические внедорожники, но гвоздём мероприятия стала внезапная премьера суперкара. Fang Cheng Bao Super 9 отличается крайне необычной для Китая конструкцией и имеет все шансы стать серийным.
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Метки: BYD   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   электромобиль   
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5  комментариев
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7k
Трям 50 минут назад
Паибень она и есть паибень! Зря пыжатся.
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11k
kaboza 57 минут назад
Дизайн-то где? понабрали от именитых марок, собрали в куль, пожевали и чихнули в 3дмакс...с переди точно ламбоферари))), кузовная линия корвет? а два кокпита это фишка заггато, жопу с астона?
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11k
kaboza Час назад
Одобряет
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